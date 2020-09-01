ماذا قررت الكويت بشأن قائمة الـ32 دولة الممنوعة من الدخول؟

أكدت مصادر حكومية أن مجلس الوزراء، رأى خلال اجتماعه قبل قليل استمرار، قائمة الدول 32 الممنوعة، من دخول البلاد حتى اشعار آخر.

وقالت المصادر إن القائمة تخضع لتقييم مستمر من قبل السلطات الصحية بشكل يومي، مشددة على أنها قابلة للتغيير، في أي وقت، انخفاضا أو زيادة، وفقا لتقارير السلطات الصحية التي تعمل وتنسق بشكل يومي، لدراسة مؤشرات الإصابة بفيروس كورونا في تلك الدول ومدى انتشار الوباء فيها، بحسب صحيفة "القبس".

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية على حسابها في تويتر: بناء على تعليمات السلطات الصحية ونظراً للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد 19 بشأن الدول عالية الخطورة، فقد تقرر حظر الطيران التجاري القادم من وإلى الدول التالية: الهند - إيران - الصين - البرازيل - كولومبيا - أرمينيا - بنغلاديش - الفلبين -سوريا - إسبانيا - سنغافورة - البوسنة والهرسك - سيرلانكا - نيبال - العراق - المكسيك - إندونيسيا - تشيلي - باكستان - مصر - لبنان - هونغ كونغ - إيطاليا - مقدونيا الشمالية - مولدوفا - بنما - بيرو - صربيا - مونتنيغرو - جمهورية الدومنيكان - كوسوفو.

وأكدت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، عدم استثناء أي مسافر عبر مطار الكويت الدولي من ضرورة الحصول على شهادة الـ PCR لدخول دولة الكويت.

وستشمل الرحلات التجارية في مطار الكويت، عودة المقيمين والخليجيين أيضا، كما أن أي مقيم لديه إقامة سارية المفعول ستمكنه من العودة، إضافة إلى الخليجيين ممن لديهم ارتباطات وظيفية في الكويت.

وبشأن التدابير الصحية الواجب توفرها بالنسبة للراغبين في العودة، فإن أهمها الحصول على شهادة صحية معتمدة "pcr" تؤكد سلبية نتائج فحوصات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إضافة إلى التسجيل في منصة "شلونك" قبل ركوب الطائرة، وتوقيع تعهد بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة سواء بالحجر المنزلي أو في المؤسسات، وقياس درجة حرارة قبل صعود الطائرة وعند الوصول.

واعتمدت الكويت عدة متطلبات لإعادة التشغيل التجاري منها اعتماد تطبيق (كويت - مسافر) لتسهيل إجراءات السفر وإصدار كافة الاشتراطات وإجراءات العمل الخاصة لكل الجهات الحكومية وشركات الطيران.

وقامت الكويت بتنفيذ متطلبات البروتوكول الصحي في شأن تجهيز مراكز للفحص في مباني المطار كما تم اعتماد سياسة حقوق النقل الجوي «المقيد» مع سلطات الطيران المدني بالدول الراغبة في التشغيل لمطار الكويت.