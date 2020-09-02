فلاي دبي توفر تغطية تأمينية مجانية ضد كوفيد -19

أعلنت شركة فلاي دبي، توفير تغطية تأمينية عالمية مجانية ضد فيروس كوفيد-19، تلقائياً للمسافرين خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى 30 نوفمبر 2020، تغطي النفقات الطبية وتكاليف الحجر الصحي، في حال تم تشخيص إصابتهم بالفيروس أثناء رحلتهم.

وقالت الشركة في بيان صحفي، إن الخدمة الجديدة صالحة لمدة 31 يوماً، تبدأ من الوقت الذي يستقلون فيه أول رحلة ضمن برنامج سفرهم في الفترة ما بين 1 سبتمبر و30 نوفمبر 2020، وتتيح للمسافرين الاستفادة من تغطية نفقاتهم الطبية، بحد أقصى يصل إلى 150.000 يورو، وتكاليف الحجر الصحي حتى 100 يورو يومياً، لمدة 14 يوماً.

وتوقع حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، أن تُشجع التغطية التأمينية ضد فيروس كوفيد-19، التي توفرها الناقلة، المزيد من العملاء على السفر براحة البال، مؤكداً أن سلامة المسافرين وأطقم فلاي دبي، تبقى على رأس أولويات الشركة.

وأشار إلى بروز مؤشرات على ازدياد الطلب على السفر، مع رفع المزيد من الدول تدريجياً القيود المفروضة على السفر الدولي، لافتاً إلى أن حماية رحلة الركاب، مع المزيد من الاحتياطات والإجراءات المحسّنة، ستساعد في تحفيز تدفق التجارة والسياحة على مستوى العالم.