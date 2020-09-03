دبي السادسة عالميا في السياحة الطبية

حافظت إمارة دبي على موقعها المتقدم باعتبارها الوجهة العربية الرائدة للسياحة الطبية للعام الثاني على التوالي، وذلك بناء على «المؤشر العالمي للسياحة الطبية»، والصادر مؤخراً عن «المركز الدولي لبحوث الرعاية الصحية.

وجاءت الإمارة، التي تعد إحدى أبرز المراكز المفضلة على الخارطة السياحية العالمية، في المرتبة السادسة عالمياً ضمن قائمة تضم 46 من أهم الوجهات الدولية المتفردة، في إنجاز نوعي يؤكد نجاحها في تطوير بنى تحتية حديثة ومرافق طبية متطورة تعزز مقوماتها التنافسية في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتقدمة للمسافرين القادمين لأغراض العلاج من مختلف أنحاء العالم، وفقا لجريدة الخليج.

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ويأتي نجاح دبي في الحفاظ على المرتبة الأولى عربياً نتيجة تسجيلها نقاطاً عالية وفق المعايير الثلاثة الرئيسية لـ "المؤشر العالمي للسياحة الطبية"، إذ جاءت خامساً في معيار جودة وخدمات مرافق الرعاية الصحية وسابعاً في معيار الوجهة البيئية، فيما تربعت على المركز ال 13 في معيار صناعة السياحة العلاجية.

ويأتي الإنجاز الأخير نتاج الجهود السباقة التي تبذلها حكومة دبي، ممثلة في «هيئة الصحة بدبي»، لتعزيز قطاع السياحة العلاجية وتفعيل دوره المحوري كإحدى الركائز الأساسية لإنجاح سياسة التنويع الاقتصادي ودفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة.

وتم تخصيص استثمارات ضخمة لبناء مستشفيات حديثة مزودة بأرقى المرافق الصحية والتجهيزات الطبية في دبي، إلى جانب استقطاب نخبة الأطباء الدوليين من مختلف التخصصات.