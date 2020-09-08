"طيران الإمارات" تسعى لاستئناف خدماتها لـ143 محطة

تحقق طيران الإمارات نجاحات متتالية في الطريق نحو استئناف خدماتها إلى جميع الوجهات التي كانت تصل إليها قبل "كوفيد 19" والتي وصل عددها إلى 143 محطة، من خلال تنفيذ استراتيجية التدرج في استئناف الرحلات في ظل اتخاذ أعلى مستوى من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تضمن صحة وسلامة المسافرين والموظفين.

وارتفع عدد المحطات التي تغطيها الناقلة حتى الآن إلى 84 محطة تشكل نحو 58% من إجمالي عدد محطات الناقلة قبل "كوفيد 19".

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وقامت الناقلة بالعديد من الخطوات التي تسهم في زيادة ثقة المسافرين والتي تمثلت في تكثيف عمليات التعقيم والتطهير وتوجتها من خلال إطلاق مبادرة تتضمن تغطية مجانية لمسافريها تشمل تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ"كوفيد 19" عند سفرهم على رحلات الناقلة من وإلى دولة الإمارات وحول العالم، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وبدأت سياسة التدرج التي نفذتها طيران الإمارات يوم 21 مايو عندما قامت باستئناف خدمات الركاب المنتظمة إلى 9 وجهات بعد اتخاذها كامل الاحتياطات والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة موظفيها وعملائها، وشملت الوجهات كلاً من لندن هيثرو وفرانكفورت وباريس وميلانو ومدريد وشيكاغو وتورنتو وسيدني وملبورن، كما أتاحت الناقلة لعملائها إمكانية مواصلة سفرهم بين المملكة المتحدة وأستراليا عبر دبي.



سلاسل ربط عالمية



ولتعزيز هذا التوجه رفعت الناقلة في 15 يونيو إجمالي خدماتها لنقل الركاب لتشمل 30 وجهة حول العالم، بعد استئناف رحلاتها إلى كل من البحرين ومانشستر وزيوريخ وفيينا وأمستردام وكوبنهاغن ودبلن ونيويورك جيه اف كيه وسيؤول وكوالالمبور وسنغافورة وجاكرتا وتايبيه وهونغ كونغ وبيرث وبريسبن وكابول.

وكشفت بعد ذلك عن أنها ستوفر خدماتها إلى 10 مدن جديدة هي كولومبو وسيالكوت وإسطنبول وأوكلاند وبيروت وبروكسل وهانوي ومدينة "هو شي منه" وبرشلونة وبروكسل وواشنطن.

وقالت الناقلة إنها خلال شهر مايو قامت بتشغيل نحو 4000 رحلة شملت رحلات شحن وإجلاء ورحلات ركاب مجدولة، واستخدمت الناقلة العديد من طائرات الركاب لعمليات الشحن الجوي الأمر الذي ساهم في تعزيز سلاسل الربط العالمية وشكل خط دفاع أول لمواجهة فيروس كورونا.

وخلال شهر يوليو ارتفع عدد الوجهات ليصل إلى 52 محطة، موفرة مزيداً من الخيارات أمام عملائها لمواصلة سفرهم براحة وأمان عبر دبي، بين الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكيتين، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المكثفة لضمان صحة وسلامة المسافرين والعاملين على الأرض وفي الأجواء. وقامت الناقلة بإعادة طائراتها A380 إلى الخدمة منتصف يوليو بعد توقف دام نحو ثلاثة أشهر.



تغطية مجانية

وفي إطار سياستها لتعزيز ثقة المسافرين أطلقت الناقلة مبادرة هي الأولى من نوعها عالمياً تتضمن تغطية مجانية لمسافريها تشمل تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ"كوفيد19" عند سفرهم على رحلات الناقلة من وإلى دولة الإمارات وحول العالم، وتتيح المبادرة لمتعاملي طيران الإمارات السفر بثقة تامة مع إمكانية المطالبة باسترداد نفقاتهم الطبية حتى 150 ألف يورو وتكاليف الحجر الصحي بمبلغ 100 يورو يومياً لمدة 14 يوماً، في حال تم تشخيصهم بـ"كوفيد 19" أثناء سفرهم بعيداً عن بلدانهم.

وقامت طيران الإمارات باستئناف رحلاتها إلى لاغوس (7 سبتمبر) بينما ستصل إلى أبوجا في (9 سبتمبر) في نيجيريا، وبذلك يرتفع عدد الوجهات الأفريقية التي أعادت الناقلة خدمات الركاب إليها إلى 13 مدينة، كما يرتفع عدد المحطات التي تغطيها شبكة طيران الإمارات العالمية إلى 84 وجهة في سبتمبر. وتعمل الناقلة بالتعاون الوثيق مع السلطات لاستئناف العمليات إلى وجهات أخرى.

وقالت طيران الإمارات في وقت سابق إنها ستستأنف العمليات إلى جميع وجهاتها ضمن شبكتها العالمية، البالغة 143 محطة بحلول صيف العام المقبل 2021، وأن الطلب على السفر يواصل الارتفاع مع استئناف الرحلات الجوية للناقلة، وأن عدد المسافرين سجل نمواً بنسبة الضعف مقارنة بشهر يوليو الماضي، سواء بالنسبة لركاب العبور (الترانزيت) أو المسافرين القادمين إلى دبي.