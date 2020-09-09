الرياض تحتضن المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية

وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته أمس الثلاثاء، التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز على مشروع اتفاقية بين المملكة ومنظمة السياحة العالمية لإنشاء مكتب إقليمي للمنظمة في الرياض.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية "واس" عقب الجلسة التي عقدت عبر الاتصال المرئي أنه" تم خلال الاجتماع الموافقة على قيام وزارة السياحة بالتواصل مع منظمة السياحة العالمية، لاتخاذ كافة ما يلزم لإعداد المتطلبات النظامية اللازمة في شأن الأكاديمية العالمية المختصة بتدريب وتنمية قدرات العاملين في قطاع السياحة.

كما تمت الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في السعودية والهيئة الفيدرالية للسياحة في روسيا الاتحادية.

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يُذكر أن وزارة السياحة تعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف في مقدمتها استقبال 100 مليون زائر محلي ودولي بحلول عام 2030، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10%، وتوفير مليون وظيفة جديدة في القطاع.

وقال وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب في تصريح سابق، إن القيادة السعودية وفرت كل الممكنات التي نحتاج لها في الوزارة من أجل أن تتحول السياحة في السعودية إلى مصدر رئيس للدخل وللتوظيف، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة تهدف لتوفير منظومة متكاملة من الخدمات والعروض للسياح، إضافة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الحاليين والجدد، وهذا من شأنه أن يرفع عدد الوظائف في قطاع السياحة إلى مليون و600 ألف وظيفة، ويزيد الناتج المحلي إلى 10% بحلول 2030.

وقال: "سنلمس قريبا مخرجات مهمة فيما يخص الاستثمار في السياحة، معتبراً أن العنصر الأساس هم أبناء وبنات هذا الوطن، الذين سيتم تدريبهم من أجل الانخراط في هذا المجال المهم، وهذا الأمر سيسهم في تقديم صورة إيجابية عن المملكة".

وأضاف: "تزخر بلادنا بالكثير من الوجهات السياحية التي تؤهلها لأن تكون في صدارة الوجهات العالمية وهذا ما نعمل عليه".