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الجوازات السعودية: فتح المطارات والمنافذ البرية بعد اليوم الوطني "شائعة"

المصدر: دبي - العربية.نت
الجوازات السعودية
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نفت المديرية العامة للجوازات "السعودية" ما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من معلومات بشأن عودة الرحلات الجوية بعد اليوم الوطني للمملكة الموافق 23 سبتمبر الجاري.

وأكدت الجوازات السعودية عبر حسابها في "تويتر" خلال ردها على استفسار أحد المتابعين عن مدى صحة الخبر المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي بقولها إنه "في حال صدور قرارات أو تعليمات بهذا الخصوص، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية في حينه".

كانت الخطوط السعودية قد أعلنت 7 شروط للسماح بنقل المسافرين العائدين إلى المملكة عبر أسطولها ومتطلبات للسفر إلى 25 دولة، داعية ضيوفها إلى اتباع الإرشادات الصحية بناء على التوجيهات الصادرة من السلطات الصحية في السعودية.

وتضمنت شروط "السعودية" للمسافرين إلى المملكة، إلزام ضيوفها بتعبئة وتوقيع نموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية وتسليمه لاحقا لمركز المراقبة الصحية بالمطار عند الوصول، وأن جميع الضيوف سيخضعون للحجر الصحي الذاتي بالمنزل لمدة 7 أيام (3 أيام للممارسين الصحيين مع عينة سلبية في نهاية فترة الحجر)، داعية جميع ضيوفها إلى تثبيت تطبيقي تطمن وتوكلنا والتسجيل فيهما، بحسب صحيفة "عكاظ".

كلمات دالّة

#الجوازات السعودية, #الخطوط السعودية, #السعودية
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