بعد كورونا.. أول فوج سياحي روسي يصل دبي

أنهى مأمورو جوازات مطار دبي الدولي إجراءات دخول أول فوج سياحي روسي قادم إلى الإمارات بعد اعتماد إجراءات الوقاية من جائحة كورونا عبر مطارات دبي بحسب وكالة أنباء الإمارات.

يأتي ذلك في إطار جهود إقامة دبي لتسهيل إجراءات المسافرين القادمين عبر مطارات دبي آخذين بعين الاعتبار كل الإجراءات والتدابير الوقائية من جائحة كورونا، والتي تسهم في تعزيز ثقة المسافرين وتعكس جاهزية البنية التحتية السياحية للإمارة.

وكشف مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اللواء محمد أحمد المري، أن إقامة دبي أصدرت 1.67 مليون تأشيرة بمختلف أنواعها للجالية الروسية منذ 2018 حتى الثامن من سبتمبر من هذا العام، فيما بلغ عدد الزوار الروس الذين منحوا تأشيرات عند الوصول 800 ألف زائر في الفترة نفسها.

وأكد أن الإمارات بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص تعد الوجهة المفضلة للسياح ولا سيما السائح الروسي.

وأضاف المري أن إقامة دبي عكفت على إنهاء إجراءات المسافرين القادمين من روسيا وفق أعلى المعايير الأمنية، كما تحرص الإدارة على تسهيل إجراءات المقيمين الروس وتوفير كل مقومات الإقامة الكريمة لهم.