حجوزات الطيران إلى الإمارات ترتفع 164% في أغسطس

ارتفعت حجوزات الطيران من الخارج إلى الإمارات نحو 164% خلال أغسطس الماضي مقارنة بشهر يوليو السابق، مقابل نسبة بلغت 15% للرحلات المتجهة من الإمارات إلى الخارج، وفقا لشركة "ويجو" المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت.

وذكرت الشركة أن مصر تصدرت قائمة الدول في عمليات البحث من الإمارات إلى الخارج، ومن ثم الهند والسعودية والمغرب والكويت والأردن، لافتة إلى أن نحو 70% من المتعاملين يسافرون بمفردهم، فيما يسافر 20% برفقة العائلة، أما النسبة المتبقية فتعود لمسافرين برفقة الأصدقاء، وفقا لجريدة الإمارات اليوم.

وقال المدير العام للشركة المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند، مأمون حميدان، أن أبرز الدول التي تصدرت قائمة عمليات البحث من الإمارات إلى الخارج هي مصر بالدرجة الأولى، ومن ثم الهند والسعودية والمغرب والكويت والأردن.

ولفت إلى أن إعادة فتح الأجواء أمام الرحلات عبر المطارات كافة في الإمارات تسهم في تعزيز دور الدولة كمحور رئيس للربط العالمي وموقعها على خارطة السياحة العالمية، كما أن لها انعكاساً إيجابياً على تنشيط الحركة وتسهيلها.

وأفاد بأنه بالنسبة إلى الزيادة في الحجوزات لأول أسبوع من سبتمبر مقارنة بآخر أسبوع من أغسطس، فقد ارتفعت بنسبة 70% من الإمارات الى الخارج وهذا دليل على عودة ثقة المسافر، متوقعاً أن تزداد هذه النسب في الأشهر المقبلة مع إعلان شركات الطيران عن مزيد من برامج السفر وإضافة رحلات منتظمة الى جميع الدول.