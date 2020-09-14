"الكويتية" تستأنف رحلاتها التجارية إلى وجهتين جديدتين

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية استئناف تشغيل رحلاتها المجدولة إلى "باريس" و"صبيحة" في تركيا، إذ ستشغل الشركة ثلاث رحلات أسبوعياً من وإلى مطار صبيحة اعتباراً من 28 سبتمبر الجاري، خلال أيام السبت والاثنين والخميس، وستشغل رحلتين أسبوعياً من وإلى باريس اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل خلال أيام الأحد والخميس.

وقال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام فايز العنزي: "يسر الخطوط الكويتية أن تعلن استئناف تشغيل رحلاتها التجارية المجدولة من وإلى مطار صبيحة اعتباراً من 28 سبتمبر الجاري، ومن وإلى باريس اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل".

وأضاف العنزي، أن تلك الخطوة مهمة جداً نحو عودة تشغيل الرحلات التجارية للوجهات التي كانت الخطوط الجوية الكويتية تشغّل لها في السابق وتم إيقاف تشغيلها جراء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وما تسببت به تلك الجائحة من آثار سلبية على قطاع النقل الجوي حول العالم.

موضوع يهمك قال خبير أسواق مالية عبدالله الربدي، في مقابلة مع "العربية"، إن هناك فقاعة على قطاع الشركات الخاسرة بسوق الأسهم... سوق السعودية عند أعلى مستوى في 7 أشهر ونصف.. وقفزة بقيم التداولات أسواق المال

وأمل أن تعاود "الكويتية" تشغيل جميع الرحلات التجارية إلى سابق عهدها، مؤكداً أنها على أتم الاستعداد للتشغيل الكامل لرحلاتها التجارية وبانتظار التنسيق مع الإدارة العامة للطيران المدني بهذا الشأن.

وذكر أن الخطوط الكويتية بدأت طرح تذاكر السفر للبيع إلى وجهتي مطار صبيحة وباريس عبر عدة وسائل مختلفة، وبإمكان العملاء الكرام البدء بحجز تذاكر السفر عبر الاتصال بخدمة الخط الساخن 171 أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للخطوط الكويتية، إضافة إلى تحميل التطبيق الخاص بالشركة، كما تعد آلية حجز تذاكر السفر سهلة ومرنة وآمنة للعملاء الأعزاء، علاوة على ذلك زيارة مكاتب الشركة في الأفنيوز ومجمع الوزارات.

وأشار العنزي إلى حرص "الكويتية" على اتباع وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والإرشادات الصحية التي أوصت بها السلطات الصحية في البلاد ووضعتها الإدارة العامة للطيران المدني من خلال تعقيم الطائرات بشكل دقيق وفوري بعد كل رحلة قادمة إضافة إلى تعقيم الآليات والنقليات والحافلات الخاصة بنقل الركاب والعفش، والتزام طواقم الرحلات بوضع الكمامات والقفازات والتباعد الجسدي مع المسافرين وتوجيههم على الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وأكد سعي "الكويتية" بشكل دؤوب ومتواصل لخدمة عملائها الكرام وتقديم كل سبل الراحة أثناء سفرهم على متن طائراتها وتلبية احتياجاتهم عبر فتح وجهات جديدة ومتنوعة، كما تؤكد تنفيذها تعليمات مجلس الوزراء والسلطات الصحية بالبلاد، وتثمن جميع الجهود الملموسة والمبذولة من الإدارة العامة للطيران المدني ومؤسسة انشيون العالمية لإدارة المطارات وجميع الجهات العاملة في مطار الكويت الدولي كوزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك ووزارة الصحة الفعّالة والمبذولة في خدمة الوطن والمواطنين خلال الفترة الماضية.