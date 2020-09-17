حزم سياحية ثلاثية مرتقبة بين الإمارات والبحرين وإسرائيل

قال بيان إسرائيلي إن وزيري السياحة في إسرائيل والبحرين أجريا أول محادثة هاتفية معترف بها علنا، اليوم الخميس، وبحثا مشاريع محتملة تشمل حزما سياحية ثلاثية تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة.



تأتي المحادثة بين الوزير الإسرائيلي عساف زامير والوزير البحريني زايد بن راشد الزياني عقب مراسم جرت في البيت الأبيض يوم الثلاثاء تعهد خلالها البلدان بتأسيس علاقات.

موضوع يهمك وقع بنك "أبوظبي الإسلامي" مذكرة تفاهم مع بنك لئومي الإسرائيلي، وذلك في إطار تطبيع العلاقات الاقتصادية والتجارية... مذكرة تفاهم بين "أبوظبي الإسلامي" وبنك لئومي الإسرائيلي بنوك وتمويل

كما وقعت الإمارات وإسرائيل اتفاقا لتطبيع العلاقات في المناسبة ذاتها.

إلى ذلك، قالت بورصتا الألماس في إسرائيل ودبي اليوم الخميس إنهما وقعتا اتفاقا استراتيجيا لتعزيز التعاون والحوار بين البورصتين.

وأعلن مركز دبي للسلع المتعددة، في بيان، عن توقيع مذكرة تفاهم بين بورصة دبي للماس التابعة له وبورصة إسرائيل للماس.

وتم توقيع مذكرة التفاهم خلال مؤتمر افتراضي، ويتمثّل هدف مذكرة التفاهم في تعزيز أوجه التعاون والحوار بين البورصتين الرائدتين على مستوى العالم، وبموجبها سيتم تأسيس مكتب تمثيلي لبورصة إسرائيل للماس في برج الماس بدبي، وبالمثل سيفتتح مركز دبي للسلع المتعددة مكتباً للمبيعات في مقر بورصة إسرائيل للماس بمدينة رمات جان في إسرائيل.

وتعد دبي أحد مراكز تجارة الماس الرائدة في العالم، ففي عام 2003، بلغت القيمة الإجمالية للماس الخام والمصقول المتداول في الإمارة 13.2 مليار درهم (3.6 مليار دولار أميركي)، وهو رقم ارتفع بشكل كبير في عام 2019 ليصل إلى 84 مليار درهم (23 مليار دولار).