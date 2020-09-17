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إنشاء مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الرياض

المصدر: الرياض - واس
من وسط مدينة الرياض - أرشيفية
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وقع وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية زوراب بولوكاشيفيلي، اتفاقية بشأن إنشاء مكتب إقليمي في مدينة الرياض.

ويأتي ذلك لأهمية تطوير قطاع السياحة وتنفيذ أنشطة المنظمة في منطقة الشرق الأوسط تحت إشراف الأمين لعام، ويعد المكتب جزءا لا يتجزأ من المنظمة.

وتتولى المنظمة إدارة المكتب من مقرها في مدريد بإسبانيا.

وانطلقت صباح الثلاثاء في السعودية أولى الرحلات الدولية بعد السماح بالسفر لبعض الفئات، وذلك بعد أن كانت المملكة قد أقفلت حدودها في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأكدت "الهيئة العامة للطيران المدني" في بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية استعداد المطارات الدولية في السعودية "تشغيلياً" لهذه المرحلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات.

وأشارت الهيئة إلى أن ضوابط السفر تشمل عدم السماح لغير السعوديين بالدخول إلى الأراضي السعودية إلا بعد تقديم ما يثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بناءً على تحليل حديث أجري في جهة موثوقة ومعتمدة خارج المملكة في مدة أقصاها 48 ساعة من لحظة وصول المسافر إلى المطار.

وكذلك يُلزم القادمون إلى السعودية بالإجراءات الوقائية الصحية المتصلة بكورونا، والتي تفرض الحجر المنزلي لمدة ثلاثة أيام وذلك رغم حصول المسافر على نتيجة فحص (PCR) سلبية وخلوه من أي أعراض تشابه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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وأوضحت الهيئة أنها ستقوم بتحديث الدليل الإرشادي للمسافر الذي يتضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة للسفر قريباً.

يذكر أنه كان قد تم الإعلان عن رفع التعليق بشكل كامل للرحلات الدولية في 1 يناير/كانون الثاني المقبل، على أن تضع وزارة الصحة، قبل 30 يوماً من هذا التاريخ، الاشتراطات الصحية الوقائية المفروضة على المسافرين والناقلين أثناء السفر.

كلمات دالّة

#الرياض, #السياحة السعودية, #منظمة السياحة العالمية, #وزير السياحة السعودي
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