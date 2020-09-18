"مصر للطيران" تمنح تذكرة سفر مجانية مدى الحياة

أعلنت مصر للطيران تقديم تذكرة سفر مدى الحياة، لرضيعة وُلدت على متن طائرة تابعة للشركة.

وكان قائد طائرة مصر للطيران، المتجهة من القاهرة إلى لندن، قرر الثلاثاء الهبوط اضطرارياً في مدينة ميونخ الألمانية عندما تلقى بلاغاً من طاقم الضيافة بوجود راكبة فاجأتها آلام الوضع، وذلك أثناء مرور الطائرة عبر الأجواء الألمانية فطلب الهبوط الاضطراري، لكن الراكبة كان قد وضعت مولودتها قبل هبوط الطائرة في مطار ميونيخ.

وهنأ الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، الراكبة هيام نصر ناجي دعبان، يمنية الجنسية، على سلامتها ومنح مولودتها تذكرة سفر مجانية مدى الحياة والتي أنجبتها على متن الطائرة أثناء رحلة مصر للطيران المتجهة الأربعاء من القاهرة إلى لندن.

هنيء الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران الراكبة هيام نصر ناجي دعبان يمنية الجنسية علي سلامتها ومنح مولودتها تذكرة سفر مجانية مدي الحياة والتي أنجبتها علي متن الطائرة أثناء رحلة مصرللطيران المتجهة أمس من القاهرة إلي لندن. pic.twitter.com/WDLsBFePDW — EGYPTAIR (@EGYPTAIR) September 17, 2020

وصرح الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أنه من دواعي سرورنا أن نستقبل عميلة جديدة لمصر للطيران تصل إلى الدنيا على متن طائرتنا كما يسعدنا أن نقدم لها هدية تذكارية احتفالا مع أسرتها، وهي منحها تذكرة سفر مجانية مدى الحياة على رحلات ميونيخ.