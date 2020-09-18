عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق سياحة وسفر

"مصر للطيران" تمنح تذكرة سفر مجانية مدى الحياة

المصدر: دبي - العربية.نت
إحدى رحلات شركة مصر للطيران
رابط مختصر

أعلنت مصر للطيران تقديم تذكرة سفر مدى الحياة، لرضيعة وُلدت على متن طائرة تابعة للشركة.

وكان قائد طائرة مصر للطيران، المتجهة من القاهرة إلى لندن، قرر الثلاثاء الهبوط اضطرارياً في مدينة ميونخ الألمانية عندما تلقى بلاغاً من طاقم الضيافة بوجود راكبة فاجأتها آلام الوضع، وذلك أثناء مرور الطائرة عبر الأجواء الألمانية فطلب الهبوط الاضطراري، لكن الراكبة كان قد وضعت مولودتها قبل هبوط الطائرة في مطار ميونيخ.

وهنأ الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، الراكبة هيام نصر ناجي دعبان، يمنية الجنسية، على سلامتها ومنح مولودتها تذكرة سفر مجانية مدى الحياة والتي أنجبتها على متن الطائرة أثناء رحلة مصر للطيران المتجهة الأربعاء من القاهرة إلى لندن.

وصرح الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أنه من دواعي سرورنا أن نستقبل عميلة جديدة لمصر للطيران تصل إلى الدنيا على متن طائرتنا كما يسعدنا أن نقدم لها هدية تذكارية احتفالا مع أسرتها، وهي منحها تذكرة سفر مجانية مدى الحياة على رحلات ميونيخ.

كلمات دالّة

#اقتصاد مصر, #شركة مصر للطيران, #مصر للطيران
إقرأ أيضاً بدون جواز سفر أو حجر.. تذاكر طيران نفدت في 10 دقائق بدون جواز سفر أو حجر.. تذاكر طيران نفدت في 10 دقائق 07:18 GMT
إقرأ أيضاً طيران الهند إكسبرس تستأنف رحلاتها إلى دبي طيران الهند إكسبرس تستأنف رحلاتها إلى دبي 11:02 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر