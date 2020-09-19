طيران الهند إكسبرس تستأنف رحلاتها إلى دبي

أعلنت شركة طيران الهند إكسبرس استئناف رحلاتها من وإلى دبي وفقاً للجدول الزمني الأصلي اعتباراً من 19 سبتمبر.

وأكدت الشركة على صفحتها في Facebook إعادة جدولة رحلاتها من دبي إلى الشارقة بعد تعليق عملياتها في دبي لمدة 15 يوماً بأمر من هيئة دبي للطيران المدني.

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وأكدت الهند إكسبرس لصحيفة غلف نيوز الإماراتية، أنه تم إعادة جدولة 5 رحلات كان من المفترض أن تعمل من مطار دبي الدولي إلى مطار الشارقة الدولي الجمعة، بعد تعليق عمليات الشركة في دبي لمدة 15 يوماً.

جاء التعليق المؤقت للعمليات اعتبارًا من 18 سبتمبر من قبل هيئة دبي للطيران المدني بعد أن سمح وكلاء شركة الطيران لراكبين بنتائج اختبار COVID-19 الإيجابية بالصعود على متن رحلات إلى دبي في تاريخين مختلفين من دلهي وجايبور.

وقال مصدر في الشركة، إنه باستثناء رحلة واحدة أو اثنتين، سافر معظم الركاب على الرحلات الجوية المعاد جدولتها في كلا الاتجاهين.

وقالت الشركة في بيان: "من أجل التخفيف من الإزعاج الذي قد يلحق بالركاب للسفر إلى دبي، أدخلت شركة الطيران رحلات إضافية إلى الشارقة لاستيعاب الركاب المتضررين".