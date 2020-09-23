استئناف رحلات الطيران بين دبي والمدن السعودية

استأنفت الناقلات الوطنية الإماراتية والسعودية رحلاتها المجدولة بين البلدين بالتزامن مع احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي الـ 90 الذي يصادف اليوم الأربعاء 23 سبتمبر الجاري.

واستأنفت شركة الطيران الوطنية السعودية خدماتها يوم الأحد الماضي بما يصل إلى خمس رحلات يومية للربط بين دبي والرياض وجدة والدمام.

موضوع يهمك في خضم تراجع عوائد الكثير من الأدوات الاستثمارية والتقلبات التي تشهدها الأسواق بفعل جائحة كورونا، أقبل الرئيس التنفيذي... مستثمر أميركي يشتري بيتكوين بنحو 500 مليون دولار قصص خاصة

وهناك خطط لتسيير المزيد من رحلات الربط بين دبي والمدن السعودية، على أن تقوم بها طيران ناس السعودية بالإضافة إلى طيران الإمارات وفلاي دبي خلال الأيام والأسابيع المقبلة، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

يذكر أن السعودية، ثاني أكبر وجهة تتعامل مع مطار دبي الدولي، ووصل عدد المسافرين السعوديين إلى دبي أكثر من 6.3 مليون راكب في العام 2019، بما يعكس متانة وعمق الروابط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين الإمارات والسعودية.