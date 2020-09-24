سلطنة عُمان: استئناف الرحلات الدولية والداخلية في أكتوبر

أعلنت سلطنة عُمان استئناف الرحلات الدولية والداخلية اعتبارا من أول أكتوبر.

وكانت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، قد خفضت تصنيف سلطنة عُمان الائتماني للمرة الثانية هذا العام، مقلصة إياه بواقع درجة إلى ‭‭‭‭BB‬‬‬‬- من ‭‭BB‬،‬ وأبقت على نظرتها المستقبلية سلبية، مشيرة لاستمرار تآكل القوائم المالية والميزان الخارجي.

موضوع يهمك قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، اليوم الاثنين، إنها خفضت تصنيف سلطنة عُمان الائتماني للمرة الثانية هذا العام،... فيتش تخفض تصنيف سلطنة عمان مع نظرة سلبية اقتصاد

وقالت الوكالة في تقييمها الصادر، في أغسطس الماضي، إنها تتوقع عجزا ماليا لسلطنة عُمان عند نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 ارتفاعا من 8% العام الماضي.

كما قالت إن انخفاض الإيرادات بنسبة 32% بسبب هبوط أسعار النفط والإنتاج فاق كثيرا خفض الإنفاق بنسبة 8%.

وقالت فيتش إنها تتوقع أن يتواصل ضعف الميزانية العمومية والميزان الخارجي لسلطنة عمان بعد 2020 وإن كان بوتيرة أبطأ، بحسب رويترز.

كما توقعت أن تتعين تلبية أكثر من نصف احتياجات تمويل حكومة عُمان بالاستدانة من الخارج.

وتتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر النفط في صادرات عمان 45 دولارا للبرميل في 2020 وهو أقل كثيرا من تقديرها للسعر الذي يحقق مستوى التعادل، والبالغ 70 دولارا.