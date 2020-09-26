مطارات نيجيريا قد تتوقف بعد ارتفاع أسعار الوقود

تواجه مطارات نيجيريا احتمال توقفها عن العمل يوم الاثنين، بعد إعلان أربع نقابات عمالية رئيسية انضمامها إلى إضراب عام لأجل غير مسمى احتجاجا على زيادة أسعار الكهرباء والبنزين.

وأبدى بيان أصدرته نقابات تمثل الطيارين والمهندسين والعاملين الآخرين في مجال الطيران يوم الخميس التأييد الكامل لإضراب دعا إليه مؤتمر العمال النيجيريين الذي يمثل ملايين العاملين في معظم قطاعات أكبر اقتصاد في أفريقيا.

وقالت النقابات في بيان اطلعت رويترز عليه "بناء على ذلك تم توجيه كل العاملين في قطاع الطيران بوقف خدماتهم في جميع المطارات في شتى أنحاء البلاد اعتبارا من منتصف ليل الثامن والعشرين من سبتمبر أيلول".

وقال متحدث باسم وزارة الطيران إن المفاوضات تجرى على مستوى عال وقد التقى زعماء النقابات يوم الخميس مع وزراء العمل والبترول والكهرباء فى قصر الرئاسة ولكن لم يتم التوصل لتوافق.

وألغت الحكومة النيجيرية القيود على أسعار البنزين فى وقت سابق من هذا الشهر كما ضاعفت تقريبا أسعار الكهرباء بهدف دعم الميزانية التي تضررت من هبوط أسعار النفط والانكماش الاقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد-19.