"سيرا" توقع اتفاقا مع "التنمية السياحي"  لإنشاء ألف غرفة فندقية

أعلنت مجموعة سيرا القابضة، اليوم الإثنين، عن توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية السياحي لتمويل تطوير وإنشاء مجموعة من الفنادق توفر أكثر من ألف غرفة في كلٍ من الرياض وجدة والباحة وأبها والطائف والجوف وحائل والعلا على أن تتضمن بعض المشاريع مطاعم ومقاهي وأماكن للترفيه العائلي.

وأوضحت، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، أن المذكرة تهدف إلى التعاون من أجل تمويل تطوير مشروع فنادق ذات خدمة كاملة مصنفة من الفئة المتوسطة على أن تتضمن بعض المشاريع مطاعم ومقاهي وأماكن للترفيه العائلي في عدة مدن في المملكة العربية السعودية.

وأشارت إلى أن مدة المذكرة ستة أشهر.

وتعد هذه الخطوة استكمالاً لدعم وتمكين صندوق التنمية السياحي للقطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار في القطاع السياحي وتحقيقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة من خلال توفير الوظائف ورفع مساهمة القطاع للناتج المحلي وزيادة أعداد الزوار من خلال مشاريع سياحية متنوعة في مختلف الوجهات السياحية السعودية.

تأتي هذه المذكرة بالتزامن مع الخطة الاستراتيجية للمجموعة للتوسع في قطاع الفنادق في المملكة العربية السعودية من خلال العلامات التجارية التابعة لشركة Choice International.