رئيس البنك السعودي الفرنسي للعربية: ندرس تمويل مشاريع سياحية قائمة

قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي ريان فايز، في مقابلة مع "العربية"، إن الاتفاقية التي وقعت مع "صندوق التنمية السياحي" تهدف لتمويل الشركات والمشاريع السياحية.

وأوضح فايز أن المشروع ممكن أن يقدم عن طريق الصندوق أو البنك، لافتا إلى أن هناك لجنة تجتمع بشكل شهري لتقييم المشاريع والاتفاق عليها بين الطرفين.

وتابع أن اللجنة تتكون من 4 أعضاء يفعل من خلالها جميع التفاصيل وخلال الأسابيع القادمة سيتم إعلان التفاصيل.

موضوع يهمك وقع "صندوق التنمية السياحي" في السعودية أولى اتفاقياته مع "البنك السعودي الفرنسي" و"بنك الرياض"، في إطار مشروع لتخصيص... صندوق التنمية السياحي السعودي يوقع اتفاقية تمويل بـ42.7 مليار دولار سياحة وسفر

وكشف أنه توجد حاليا مشاريع على أرض الواقع يجرى الحديث عن تمويلها مع الصندوق السياحي، مؤكدا أن التمويل يبدأ من اليوم وبمبالغ كبيرة والمرونة لتمويل المشاريع.

فيما يتعلق بسقف التمويل، قال إن البنك لديه مرونة لمبالغ كبيرة بين الصندوق والسعودي الفرنسي.

وكان "صندوق التنمية السياحي" في السعودية قد وقع اليوم أولى اتفاقياته مع "البنك السعودي الفرنسي" و"بنك الرياض"، في إطار مشروع لتخصيص 160 مليار ريال لدعم المشاريع السياحية.

ويأتي توقيع الاتفاقية كخطوة تنفيذية لمذكرات التفاهم التي أبرمها الصندوق عند إطلاقه، والتي تهدف لتطوير المشاريع السياحية في المملكة.

وتتضمن الاتفاقية آلية لدعم المستثمرين في القطاع السياحي، من خلال توفير تسهيلات ائتمانية وضمانات مالية بالشراكة مع البنوك التجارية، لتسهيل عمليات التمويل للمشاريع السياحية.