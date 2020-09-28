صندوق التنمية السياحي للعربية: نهدف لخلق مليون وظيفة

شدد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي في السعودية قصي الفاخري، على أن اتفاقياته مع "البنك السعودي الفرنسي" و"بنك الرياض"، في إطار مشروع لتخصيص 160 مليار ريال لدعم المشاريع السياحية، تهدف لإثراء تجربة السائح بدعم المستثمرين والقطاع الخاص لاسيما في اللوجستيات ووكالات السفر والسياحة.

وأشار إلى ضرورة إضافة جودة نوعية للمنتجات الجديدة التي ستدخل على السوق من فنادق ومنتجعات.

ونوه بأن كل ذلك يصب أخيرا في دعم الاستراتيجية الوطنية للسياحة، ودعم الناتج القومي ورفعه من 3 إلى 10% وتوظيف ما يقارب المليون في 2030.

موضوع يهمك قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي ريان فايز، في مقابلة مع "العربية"، إن الاتفاقية التي وقعت مع... رئيس البنك السعودي الفرنسي للعربية: ندرس تمويل مشاريع سياحية قائمة سياحة وسفر

بدوره، أعلن الرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق السدحان، في مقابلة مع "العربية"، توقيع اتفاقيتين مع صندوق التنمية السياحي، بهدف دعم القطاع السياحي في المملكة.

وأوضح أن الاتفاقية الأولى تشمل المشاريع الكبيرة، والثانية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي فيها نمو كبير وشمولية على مناطق المملكة .

وفي حين لفت إلى وجود اتفاقية شراكة والتمويل بالتعاون مع الصندوق، قال إن الآلية تتمثل في قيام صاحب المشروع بتقديم طلب التمويل للبنك، ليتم دراسته من قبل البنك ومن الصندوق عبر لجانه الائتمانية وتتم الموافقة على التمويل.