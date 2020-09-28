صندوق التنمية السياحي السعودي يوقع أولى اتفاقيات التمويل

وقع "صندوق التنمية السياحي" في السعودية أولى اتفاقياته مع "البنك السعودي الفرنسي" و"بنك الرياض"، في إطار مشروع لتخصيص 160 مليار ريال لدعم المشاريع السياحية.

ويأتي توقيع الاتفاقية كخطوة تنفيذية لمذكرات التفاهم التي أبرمها الصندوق عند إطلاقه، والتي تهدف لتطوير المشاريع السياحية في المملكة.

وتتضمن الاتفاقية آلية لدعم المستثمرين في القطاع السياحي، من خلال توفير تسهيلات ائتمانية وضمانات مالية بالشراكة مع البنوك التجارية، لتسهيل عمليات التمويل للمشاريع السياحية.

وتساهم الاتفاقية في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة والتي تهدف إلى زيادة إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي من 3% إلى 10 بحلول 2030.