عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق سياحة وسفر

صندوق التنمية السياحي السعودي يوقع أولى اتفاقيات التمويل

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

وقع "صندوق التنمية السياحي" في السعودية أولى اتفاقياته مع "البنك السعودي الفرنسي" و"بنك الرياض"، في إطار مشروع لتخصيص 160 مليار ريال لدعم المشاريع السياحية.

ويأتي توقيع الاتفاقية كخطوة تنفيذية لمذكرات التفاهم التي أبرمها الصندوق عند إطلاقه، والتي تهدف لتطوير المشاريع السياحية في المملكة.

وتتضمن الاتفاقية آلية لدعم المستثمرين في القطاع السياحي، من خلال توفير تسهيلات ائتمانية وضمانات مالية بالشراكة مع البنوك التجارية، لتسهيل عمليات التمويل للمشاريع السياحية.

وتساهم الاتفاقية في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة والتي تهدف إلى زيادة إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي من 3% إلى 10 بحلول 2030.

كلمات دالّة

#سياحة, #تمويل, #السعودية
إقرأ أيضاً "سيرا" توقع اتفاقا مع "التنمية السياحي"  لإنشاء ألف غرفة فندقية "سيرا" توقع اتفاقا مع "التنمية السياحي"  لإنشاء ألف غرفة فندقية 07:47 GMT
إقرأ أيضاً النقبي للعربية: رحلات الطيران الخاص تخدم فئة جديدة من المسافرين النقبي للعربية: رحلات الطيران الخاص تخدم فئة جديدة من المسافرين 11:11 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر