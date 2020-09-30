الاتحاد للطيران لم تبت بعد في مصير طائرات A380

قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد الإماراتية للطيران إن الشركة لم تتخذ بعد قرارا بشأن ما إن كانت ستستأنف رحلاتها بطائرات إيرباص من إيه 380.

وقالت مصادر لرويترز في مايو أيار إن الشركة تدرس إحالة طائراتها من هذا الطراز للتقاعد بعد أن ظلت رابضة في المطارات إثر تعليق رحلات الطيران في مارس آذار بسبب جائحة كورونا.

واستؤنفت خدمات طائرات نقل الركاب بعد ذلك لكن طائرات إيه 380 ظلت غير مستخدمة في الرحلات حيث تفضل شركة الطيران طائرات أصغر حجما نظرا لأن الجائحة لا تزال تقوض الطلب على السفر.

موضوع يهمك كشفت شركة الاتحاد للطيران بأنها تسير رحلاتها إلى 58 وجهة في شتى أنحاء آسيا و أستراليا وأوروبا والشرق الأوسط وأميركا... "الاتحاد للطيران" إلى 58 وجهة في سبتمبر وأكتوبر شركات

وقال الرئيس التنفيذي للشركة توني دوجلاس في تصريحات لخدمة البث التابعة لشركة الطيران المملوكة للحكومة نُشرت هذا الأسبوع "لم يتخذ قرار بعد" بشأن ما إن كانت الاتحاد ستعيد تشغيل الطائرة رباعية المحركات مجددا أم لا.

وأضاف "الطائرات الأخرى يمكنها القيام بالمهمة على نحو أكثر كفاءة وأكثر استدامة بكثير". وأشار إلى أنه لا يحاول استبعاد عودة طائرات إيه380 إلى الخدمة في الاتحاد، لكنه عبر عن اعتقاده أن إحالة هذا الطراز للتقاعد سيتسارع على مستوى العالم.

ولم يذكر الموعد المتوقع لقرار الشركة بشأن الطراز المذكور من الطائرات.