إياتا: 1.7 مليون وظيفة ستُفقد في الشرق الأوسط مع تعليق السفر

حذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" من أن تضرر قطاع الطيران والاقتصادات في الشرق الأوسط من وقف نشاط السفر الجوي، بسبب جائحة كوفيد-19، آخذ في التفاقم.



وقال: "ستُفقد 1.7 مليون وظيفة في الشرق الأوسط في قطاع الطيران والقطاعات التي يدعمها في 2020".

ويشكل هذا تقريباً نصف طاقة التوظيف المرتبطة بالطيران في المنطقة البالغة 3.3 مليون وظيفة، بحسب ما ورد في "رويترز".

موضوع يهمك لم يخل التأثير السلبي لجائحة كوفيد - 19 في قطاع النقل الجوي من إيجابيات، إذ أدى إلى التعجيل في البحوث الرامية إلى جعل... كيف يواجه قطاع النقل الجوي انهيار حركة السفر العالمية؟ سياحة وسفر

وعاد ليحذر: "ستُفقد 323 ألف وظيفة في قطاع الطيران وحده في 2020. ويشكل هذا نحو 46% من إجمالي عدد وظائف الطيران بالمنطقة البالغ 595 ألفا".



ولفتت إلى أن مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي الإجمالي بالمنطقة ستهبط بما يصل إلى 105 مليارات دولار. ويشكل هذا انخفاضا 49% عن مستويات ما قبل الجائحة.



ويبلغ إسهام قطاع الطيران في الناتج المحلي الإجمالي بالمنطقة في العادة 213 مليار دولار. وغلق الحدود قلص هذا إلى 108 مليارات دولار.