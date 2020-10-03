السعودية: 108 آلاف "تصريح عمرة" خلال أسبوع

أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية 108041 تصريحاً لأداء مناسك العمرة خلال الأسبوع الأول من إطلاق تطبيق "اعتمرنا"، منها 42873 لمواطنين و65128 لمقيمين.

وسجل نحو 16 ألف معتمر في تطبيق "اعتمرنا" خلال الساعة الأولى من إطلاقه، وارتفع إجمالي المسجلين بنهاية الأسبوع إلى 309686 مواطناً ومقيماً، منهم 224929 مسجلاً أساسياً و84757 مرافقاً، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".

وكانت نسبة المعتمرين الذين تتراوح أعمارهم بين 51 و60 عاماً هي الأقل، إذ بلغت 8% من إجمالي المسجلين، تليها الفئة العمرية من 41 – 50 عاماً بـ14%، ثم من 20 – 30 عاماً بـ17%، تليها الفئة 31 – 40 عاماً بـ26%، في حين كانت النسبة الكبرى من المعتمرين ممن هم أكبر من 60 عاماً لتصل إلى 35%.

بالتزامن مع العودة التدريجية للزوار والمعتمرين، تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية على رفع جاهزية خدماتها التوجيهية والإرشادية الموجهة لقاصدي المسجد الحرام، وذلك من خلال عدد من الإدارات المتنوعة التي تخدم أرجاء المسجد الحرام وساحاته.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت في 23 من أيلول الماضي أنها ستسمح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين في داخل المملكة في 4 أكتوبر، وبعده بشهر للمعتمرين والزوار من خارجها. وفي خطوة أولى، سيؤدي العمرة 6 آلاف معتمر في اليوم.