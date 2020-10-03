الإمارات تاسع وجهة مفضلة للسفر عالمياً بعد الجائحة

صُنّفَت الإمارات في المركز الأول إقليمياً والتاسع عالمياً على قائمة أفضل الوجهات العالمية المفضلة للسفر في حقبة "كوفيد 19" وما بعدها، وتحديداً خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك وفقاً لنتائج الاستبيان الذي أجرته حديثاً شركة "إبسوس" الفرنسية بالتعاون مع الباحث البريطاني سايمون إنهولت، المتخصص في شؤون العلامات التجارية للدول.

والإمارات هي الدولة العربية والشرق أوسطية الوحيدة ضمن الــ 14 دولة المختارة، متفوقة على كوريا الجنوبية، فنلندا، السويد، المملكة المتحدة، وتايوان. وكانت صدارة الوجهات المفضلة للسفر في زمن "كوفيد 19" من نصيب ألمانيا. واعتمدت فكرة الاستبيان على رصد آراء 20000 شخص ينتمون إلى 20 دولة مختلفة من دول العالم، بشأن نواياهم المتعلقة بالسفر خلال الفترة الحالية، ولمدة 5 سنوات من الآن.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة في وقت سابق " نؤكد التزامنا ودعمنا إعادة إحياء حركة السياحة العالمية مع اتباع أعلى معايير السلامة".

وأضاف في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم: "فتحت دبي أبوابها أمام السياح ونالت اعتماد (السفر الآمن) من مجلس السياحة والسفر العالمي. كما أن إجراءات الأمان التي تطبقها وما تضمه من عناصر جذب كثيرة، تمنح السيّاح الثقة للاستمتاع بما توفره المدينة لزوارها على الوجه الأكمل"، وفقاً لصحيفة "البيان".

وأشار إلى أن السياحة تعتبر من أهم القطاعات توفيراً لفرص العمل على مستوى العالم. ويُعد السفر مصدر إلهام للناس، حيث يساعد على بناء علاقات اجتماعية وثقافية واقتصادية.