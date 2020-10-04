موقع أميركي: دبي واحدة من أفخم الوجهات لقضاء العطلات

قدمت دبي نفسها للعالم كونها واحدة من أفخم الوجهات لقضاء العطلات في غضون عقود، وفقاً لتقرير حديث نشره موقع "هيد آوت"headout الأميركي الذي قال، إن المدينة تعد حالياً واحدة من أكثر الأماكن شهرة لجميع أنواع المسافرين.

وأضاف موقع الحجوزات، الذي يتخذ من نيويورك مقراً أن دبي قامت بإنجازات باهرة جديرة بالثناء، حيث عملت على تطوير نفسها لتصبح وجهة تناسب أذواق وتفضيلات الناس.

وعلى هذا النحو قدم الموقع بعض الإرشادات التي يمكن للمسافرين الاستفادة منها في تنسيق رحلاتهم حيث استهل ذلك بالقول، إن هناك عدداً من العوامل التي يجب مراعاتها قبل اتخاذ قرار بشأن موعد زيارة دبي، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

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وأضاف أن فصل الشتاء هو الطقس الأمثل للزيارة، رغم أنه يشهد أيضاً ارتفاعاً حاداً في إقبال السياح، وإذا كان لا بد من تحديد أشهر معينة من العام، فإن شهري فبراير ونوفمبر هما أفضل الأوقات لزيارة دبي. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن دبي لا تخلو تماماً من السياح.

وأبرز التقرير واحدة من أهم خصائص دبي ألا وهو جو الأمن والأمان، الذي تنعم به المدينة حيث قال، إن دبي تعد واحدة من أكثر المدن أمناً وأماناً، لافتاً إلى أن معدل الجريمة لا يكاد يذكر، وعلى هذا النحو، فإنه لا يجد سبباً يدعو الزائر للقلق على أمتعته ومتعلقاته، داعياً إياه للاستمتاع بالمناظر والمعالم السياحية في المدينة.

وفي ما يخص مولات دبي قال التقرير، إن المولات في المدينة هي أكثر من كونها مجرد حاضنة لمتاجر تسوّق، فرغم أنها صممت في الغالب لهذا الغرض إلا أنها في دبي تتجاوز هذه الهوية المحدودة حيث تتمتع معظم مراكز التسوّق بأنشطة ممتعة مثل مناطق الألعاب أو منحدرات التزلج أو أحواض السمك أو أي شيء يستحق الاهتمام به.

وأضاف التقرير أن دبي مدينة عالمية عريقة ولديها تاريخ غني، وثقافة رائعة للغاية لا بد من التنقيب عنها، وهي تزخر بأسواق تراثية منها أسواق التوابل والذهب.