إيرباص تعتزم التخلص من 15 ألف موظف على الأقل

قال رئيس العمليات التنفيذي لشركة إيرباص إن تخفيضات الوظائف المخطط لها ستبلغ 15 ألف وظيفة على الأقل، مضيفا أن الشركة تبذل أقصى جهدها لخفض التكاليف دون اللجوء إلى تسريحات إلزامية ، لكنها لا تضمن عدم حدوث ذلك.

وأشار رئيس العمليات التنفيذي لشركة إيرباص مشيل سكويلهورن إلى أن قطاع الطيران تدهور مرة أخرى بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتجدد قيود السفر.

وأضاف أن شركات الطيران أبطأت عمليات تسليم الطائرات الجديدة مع تراجع معدلات السفر الجوي إلى جزء بسيط من مستواها الطبيعي بسبب القيود ومخاوف المسافرين المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

وفي تصريحات سابقة، قال جيوم فوري، الرئيس التنفيذي لشركة "الأزمة وجودية. حياتنا كشركة من المحتمل أن تصبح مهددة ما لم نتخذ الإجراءات الصحيحة، نحن نتخذها".

وأضاف "الوضع شديد الخطورة ونواجه الكثير من الضبابية. لذلك أعتقد أنه لا أحد يمكنه ضمان عدم تطبيق تسريح قسري إذا لم نتكيف مع الوضع لا سيما إذا تطور أكثر من ذلك".