دبي تستعيد التألق بأكبر نافورة في العالم

تستعد "ذي بوينت"، الوجهة السياحية التي تديرها "نخيل مولز" في دبي، لإطلاق أكبر نافورة مياه في العالم، "نافورة النخلة"، والتي تعد أحدث نقطة جذب سياحية في "نخلة جميرا"، كما تسعى للحصول على لقب "جينيس للأرقام القياسية" الساعة 4 من بعد الظهر يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري وحتى منتصف الليل.

وتنطلق مضخة الماء في "نافورة النخلة" بارتفاع 105 أمتار فوق مساحة تمتد على 14 ألف قدم مربعة تشعّ بالنور مع أكثر من 3 آلاف مصباح "ليد" وسوف يشكل هذا الحدث اللافت في محاولة لحصول هذه النافورة الوحيدة المتعددة الألوان في دبي على لقب "جينيس للأرقام القياسية"، مؤشراً واضحاً لعودة الإمارة إلى سابق عهدها والاستمرار في التحليق عالياً من أجل تحقيق طموحاتها الكبيرة، وفقا لصحيفة "الخليج".

ومن هذا المنطلق، فإن جميع زوار "ذي بوينت" مدعوون للاستمتاع بيوم غني بالاحتفالات خلال إطلاق هذا الحدث الضخم. وينطلق هذا الحفل المملوء بالفقرات الترفيهية عند الساعة الرابعة من بعد الظهر، وهو سوف يتضمن مجموعة متعددة من منسقي الأسطوانات (دي جيه) والعروض الراقصة وعروض الألعاب النارية الساحر، بالإضافة إلى فعاليات ومسابقات متنوعة طوال اليوم، تقدمها مطاعم منتشرة في أرجاء "ذي بوينت".

وقال عمر خوري، المدير التنفيذي لـ"نخيل مولز": "تفخر نخيل مولز بإطلاق نافورة النخلة، احتفالاً باستعادة دبي حيويتها وبناء مجموعة واسعة من مناطق الجذب السياحية الشهيرة في نخلة جميرا. وبصفتنا رواد وجهات البيع بالتجزئة وابتكار أنماط الحياة المتنوعة في دبي، فإن إطلاق نافورة النخلة هو دليل ساطع على التزامنا بدعم تجّار التجزئة وتوسيع المجالات أمامهم من أجل توفير تجارب قيّمة وفريدة من نوعها لعملائنا ونحن نسعى باستمرار إلى استنباط المزيد من الأفكار التي تستقطب العملاء إلى ذي بوينت وترضي المقيمين في نخلة جميرا وتجار التجزئة والسياح والمجتمع على نطاق أوسع".

من جهته، قال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "تعد نافورة جزيرة النخلة إضافة نوعية إلى قائمة المعالم الشهيرة لدبي على مستوى العالم، ومن المؤكد أنها ستكون نقطة جذب كبيرة للسكان والزوار على حد سواء ويعزز هذا الإطلاق مكانة «جزيرة النخلة» و«ذا بوينت» كوجهة سياحية استثنائية، حيث يمكن للزوار من جميع أنحاء العالم تجربة أجواء النافورة الخلابة بالإضافة إلى تجارب التسوق والترفيه وتناول الطعام وزيارة المناطق السياحية".

وسوف تقدم "نافورة النخلة" 20 عرضاً مفصّلاً مع 5 عروض متنوعة تنطلق يومياً عند غروب الشمس وتستمر حتى منتصف الليل (من الساعة 7 مساءً حتى الساعة 12 عند منتصف الليل)، في حين تتماوج أعمدة المياه على إيقاع مجموعة من الأغاني الشعبية بما في ذلك الخليجية والبوب والكلاسيكية والعالمية وغيرها.. وسوف يستمر كل عرض لمدة 3 دقائق وستتم تأديته كل 30 دقيقة.

بدوره قال شادي جاد، مدير تسويق أول - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «جينيس للأرقام القياسية»: إنها إضافة رائعة إلى لائحة دبي الطويلة لمناطق الجذب التي تجعل هذه المدينة مميزة. تعمل جينيس للأرقام القياسية على التحقق من لقب أكبر نافورة، ونتطلع إلى إعلان هذا المعلم العالمي «مميزاً رسمياً - Officially Amazing».

وبمجرّد أن تدق الساعة 7 مساءً، فإنه سوف يصبح بإمكان المشاهدين الاستمتاع بالمناظر الخلابة لعروض نافورة النخلة من 30 مطعماً متنوعة في «ذي بوينت». وسوف يكون هذا الحدث الذي يستمر طوال اليوم، مفتوحاً أمام عامة الجمهور بمجرد التسجيل، وسوف يحصل أول 5 آلاف زبون يصلون إلى المكان، على سوار معصم «ليد» مجاني.

ويُنصح بأن يقبل الجمهور على الرد على دعوات الحضور لمشاهدة فعالية الإطلاق ولسعي «نافورة النخلة» للحصول على لقب «جينيس للأرقام القياسية» عبر الموقع الإلكتروني platinumlist.net وللتأكد من الحصول على مقاعد في مطعم، يُنصح الجمهور بحجز طاولة في أي من المطاعم المتواجدة في «ذي بوينت»، في حين سوف تتوفر حافلات مجانية لنقل الزوار من «نخيل مول» إلى «ذي بوينت» كل 30 دقيقة.