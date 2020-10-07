شركات الطيران العالمية تخسر 418 مليون دولار يومياً

ذكر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" أن شركات الطيران في العالم تخسر يومياً نحو 418 مليون دولار، داعياً الحكومات إلى تقديم المزيد من الدعم لصناعة الطيران العالمية.

وقال الاتحاد، يوم أمس الثلاثاء، إنه يتوقع وصول خسائر صناعة الطيران في العالم إلى 77 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الحالي، على أساس استمرار ضعف حركة السفر العالمية بسبب القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

ومنذ تفشي جائحة فيروس "كورونا" قدمت الحكومات لشركات الطيران مساعدات بلغت نحو 160 مليار دولار، سواء في صورة سيولة نقدية أو ضمانات قروض أو دعم لأجور العاملين فيها أو إعفاءات ضريبية، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وقال ألكسندر دو جونياك، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي في مؤتمر صحافي بمدينة جنيف السويسرية، إن شركات الطيران تتراكم لديها سيولة نقدية في المعتاد في موسم الذروة في منتصف العام، ولكن في العام الحالي استمرت خسائر الشركات خلال تلك الفترة.

وحذر جونياك من أنه في ظل غياب أي جدول زمني لإعادة فتح الأجواء وحركة السفر في العالم، لا يمكن الاعتماد على موسم عطلة نهاية العام لتحقيق الشركات إيرادات نقدية إضافية تستطيع الاعتماد عليها حتى موسم الربيع المقبل.

وحذر الاتحاد الدولي من أنه دون دعم حكومي إضافي لشركات الطيران فإن نحو 4.8 مليون وظيفة في القطاع ستواجه الخطر.

وجدد الاتحاد دعوته للركاب من أجل إجراء اختبار سريع للكشف عن فيروس "كورونا" المستجد قبل ركوبهم الطائرات لضمان سفر آمن وإلغاء الحاجة إلى وضعهم في الحجر الصحي الذي يمنع كثيرا من الناس من السفر.