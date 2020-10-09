سياحة دبي تكثّف استعداداتها لمرحلة ما بعد "كورونا"

تواصل دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي استعداداتها للمرحلة المقبلة عبر تكثيف عمليات التدريب والتطوير لمواكبة النمو المتوقع في التدفقات السياحية لمرحلة ما بعد "كورونا".

وقامت الدائرة من خلال كلية دبي للسياحة بإعداد برامج متكاملة تتضمن مختلف المواضيع التي تساهم في الارتقاء بالأداء الوظيفي وتميزه في مختلف مجالات السياحة والضيافة والطعام وغيرها، حيث تجاوز عدد المستفيدين من البرامج التدريبية أكثر من 6100 مستفيد، وفقا لصحيفة "البيان".

وقال عيسى بن حاضر، المدير العام لكلية دبي للسياحة إن الكلية ضمن مبادرة "خلك في البيت" وفرت مجموعة واسعة من الدورات التدريبية والتأهيلية من دون رسوم لمساعدة قطاع السياحة على الاستعداد للمرحلة المقبلة والعودة بقوة، مشيراً إلى أن عدد المسجلين في الدورات وصل إلى 887 من كلا الجنسين في حين بلغ إجمالي عدد الذين أنهو الدورات 214 شخصاً ويبلغ عدد الدورات المجانية المتاحة 9 دورات. وأضاف إن دورات التدريب تتناول العديد من المواضيع منها "جاهزيّة دبي لاستقبال الزوّار الصينيّين" و"معايير المسافر الصيني" المصمّمتان لتدريب الموظّفين الذين يتواصلون بشكل مباشر مع زوّار المدينة في مختلف نواحي القطاع لتقديم تجارب استثنائية للزوّار من الصين.

بالإضافة إلى أن هناك دورات إلكترونية أخرى تشمل "أساسيّات الإرشاد السياحي"، و"إدارة وتسويق الجولات السياحية"، التي تساعد منظّمي الجولات السياحية على اكتساب مهارات تعزّز التفاعل، إلى جانب تزويدهم بمعلومات مهمّة عن مناطق الجذب الثقافية والتراثية.

وقال عيسى بن حاضر إن كلية دبي للسياحة قامت بإطلاق منصة التدريب الافتراضي myDTCMLearn.ae لإعطاء موظفي دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" الفرصة لتعزيز مهاراتهم وتعلم مهارات جديدة خلال فترة عملهم من المنزل وتضم المنصة مجموعة من الدورات مثل "تحليلات غوغل" Google Analytics للمبتدئين، وكذلك "مبادئ التسويق الرقمي"، و"الكتابة الخاصة بالأعمال"، و"إدارة المخاطر للمشاريع"، و"استمرارية الأعمال"، و"الوعي بأمن المعلومات"، و"التعامل مع "كوفيد – 19".

قالت مريم المعيني، مدير إدارة توطين القطاع السياحي في كلية دبي للسياحة إن دبي تعتبر وجهة سياحية بارزة على خارطة السياحة العالمية وعاماً بعد آخر تسجل معدلات نمو كبيرة في تدفق السياح من العالم ما يتطلب مضاعفة جهودنا كفريق عمل توطين القطاع السياحي للارتقاء بتجربة الزوار والمساهمة في استقطاب المزيد وحثهم على تكرار الزيارة. وأوضحت المعيني أن إدارة توطين القطاع السياحي في كلية دبي للسياحة نفذت تحت مظلة مضياف 30 برنامجاً تدريبياً شارك فيها أكثر من 1400 شخص.