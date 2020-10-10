البيرو تعيد فتح معالم سياحية قريباً بعد أشهر من الإغلاق بسبب كورونا

تعيد البيرو في 15 تشرين الأول/أكتوبر فتح مواقع أثرية عدة أمام الزوار في منطقة كوسكو بجبال الأنديس بعد إغلاقها أشهرا عدة بسبب جائحة كوفيد-19، لكن معلم ماتشو بيتشو الشهير سيبقى مغلقا حتى الشهر المقبل على أقرب تقدير، على ما أعلن وزير الثقافة.

وقال أليخاندرو نيرا خلال زيارة إلى مدينة كوسكو الجمعة "وضعنا مسارا للمواقع الأثرية يحترم كل البروتوكولات (الصحية)، ما يتيح لنا التأكيد على إعادة فتح المواقع اعتبارا من 15 تشرين الأول/أكتوبر".

وأشار الوزير إلى أن مواقع ساكساهوامان وبيساك وأويانتايامبو وتشينتشيرو وموراي وبيكياتا وتيبون ستعيد فتح أبوابها أمام العامة مع اعتماد تدابير وقائية مشددة، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستمكن من تقديم دفعة قوية لتنشيط الاقتصاد والسياحة في المنطقة.

وأبدى نيرا أمله في إعادة فتح معلم ماتشو بيتشو الأثري العائد لزمن حضارة الإنكا، وهو الموقع السياحي الأبرز في البيرو، خلال تشرين الثاني/نوفمبر.

ولا يزال هذا المعلم الشهير مغلقا أمام العامة منذ سبعة أشهر إثر إعلان حال الطوارئ الصحية في البلد الأميركي اللاتيني في 16 آذار/مارس الفائت.

وسجلت البيرو التي تعد 33 مليون نسمة، ثالث أكبر عدد وفيات جراء كوفيد-19 في أميركا اللاتينية، خلف البرازيل والمكسيك. كما أن معدل الوفيات بسبب الوباء فيها هو الأعلى عالميا نسبة لعدد السكان.