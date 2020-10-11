منظمة عالمية تحذر.. كورونا يهدد 3 ملايين وظيفة بقطاع واحد بمصر 

قالت منظمة السياحة العالمية في تقرير لها إن 3 ملايين عامل في مصر يعملون في قطاع السياحة مهددون، بسبب التداعيات السلبية لأزمة كورونا.

وأشار التقرير إلى أن الأرقام الرسمية لمنظمة السياحة العالمية كشفت أن المساهمة المباشرة للقطاع في إفريقيا أدت إلى توفير ما يقرب من 10 ملايين فرصة عمل بنهاية العام الماضي وفي مصر ساهم قطاع السياحة في توفير ما يقرب من 3 ملايين فرصة عمل، أي ما يعادل 10% من إجمالي عدد الوظائف في مصر.

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وأكدت المنظمة أن قطاع السياحة حول العالم دعم 319 مليون وظيفة بنسبة 10% من إجمالي العمالة في العالم أي واحدة من كل عشرة وظائف في جميع أنحاء العالم تعمل بالسياحة، وذلك بعد أن شهدت حركة السياحة العالمية نموا كبيرا خلال العام الماضي، وفقا لجريدة الشروق المصرية.

وأكد التقرير أن السياحة تعتبر من أهم المساهمين في أهداف التنمية المستدامة وقد تم الاعتراف بمساهمة القطاع في خلق فرص العمل على وجه التحديد في الهدف الثامن حيث ينص على ما يلى: أنه بحلول عام 2030 وضع وتنفيذ سياسات لتشجيع السياحة المستدامة التي تخلق فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية.

ومن جانب آخر، كشف التقرير أن الواقع السياحي المصري يعيش حالة من التدهور نتيجة انتشار مكاتب مقدمي الخدمات السياحية الداخلية للمواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة مطالبا بضرورة تقنين حجوزات الأونلاين التي تضر بالنشاط السياحي المصري.