بنما تفتح حدودها أمام السياح بعد إغلاق دام 7 أشهر بسبب كورونا

أعادت بنما يوم أمس الاثنين فتح حدودها أمام السياح الأجانب بعدما أغلقتها حوالى سبعة أشهر بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ.

وهبطت في مطار توكومين الدولي، الواقع على بعد 15 كلم من مدينة بنما العاصمة، طائرة آتية من مدينة ميامي الأميركية، على متنها 157 مسافراً بينهم 38 سائحاً، في أول رحلة جوية دولية من نوعها منذ 22 آذار/مارس.

ونظّمت السلطات استقبالاً خاصاً لهذه الرحلة تخلّله على مدرّج المطار رش الطائرة بالمياه، وفي قاعة الوصول رقصات فولكلورية ورفع الأعلام الوطنية.

وقال الرئيس البنمي لورينتينو كورتيزو إن استئناف السياحة يمثل "يوم أمل لبنما"، وفقا لما نقلته "فرانس برس".

ومن بين الركاب الذين وصلوا على متن هذه الرحلة الأولى، تشيلسي التي تقيم في كاليفورنيا والتي قالت "خطيبي يعيش هنا، لم أتمكّن من رؤيته منذ عام، وكنا نخطط للسفر فيمارس لكنّ كلّ شيء أغلق".

بدورها قالت السائحة الأميركية كيت دافيني "حجزنا أول رحلة طيران وجدناها لأنّنا ننتظر منذ أشهر إعادة فتح الحدود، نحن متأثّرون كثيراً".

ويتعيّن على السائح الراغب بالسفر إلى بنما أن يبرز لدى وصوله إلى المطار نتيجة فحص سلبية لفيروس كورونا المستجدّ، أو أن يخضع لفحص في المطار تصدر نتيجته في غضون نصف ساعة.