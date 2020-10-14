الخطوط السعودیة تعلن جدول التشغیل التدريجي للرحلات الدولیة

أعلنت الخطوط الجوية السعودية الثلاثاء، جدول التشغیل التدريجي للرحلات الدولیة والتي شملت 20 وجهة حتى الآن.

وقالت الخطوط السعودية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن هناك 20 وجهة دولية تعمل حالياً، بعد استئناف الرحلات الدولية ابتداءً من 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، للفئات المستثناة والمصرح لها بالسفر.

وأضافت أن الرحلات الدولية المتاحة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي موزعة على 7 وجهات في أوروبا والولايات المتحدة، و6 وجهات في أفريقيا، و5 في آسيا، ووجهتين في الشرق الأوسط لدولتين عربيتين.

وطلبت الخطوط السعودية جميع المسافرين اتباع الإرشادات واشتراطات السفر بسبب جائحة كورونا.

وأشارت إلى أن الرحلات متاحة للحجز حسب توفرها، وأنه سيتم تشغيل جميع الرحلات الدولية من وإلى جدة من الصالة رقم 1.