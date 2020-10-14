لئومي الإسرائيلي يمنح ضماناً لأبوظبي الأول من أجل رحلات الاتحاد

قال بنك لئومي إنه أصدر ضمانا مصرفيا مقوما بالدولار لبنك أبوظبي الأول، وهو الأول لبنك إماراتي، بعد أن وقعت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة اتفاقا لتطبيع العلاقات الشهر الماضي.

ووقع لئومي، ثاني أكبر بنك في إسرائيل، مذكرة تفاهم الشهر الماضي مع بنك أبوظبي الأول وكذلك بنك الإمارات دبي الوطني، وقال إن الاتفاقين سيساهمان في تمكين الدولتين من إقامة علاقات اقتصادية.

موضوع يهمك قال مسؤول إسرائيلي اليوم الثلاثاء إن إسرائيل والإمارات ستوقعان اتفاقاً للطيران التجاري قريباً في ظل تعزيز البلدين علاقات... إسرائيل تتوقع إبرام اتفاق للطيران التجاري مع الإمارات خلال أيام سياحة وسفر

وقال اليوم الأربعاء، إن الضمان جاء بطلب من تال أفيشين التي تمثل عدة شركات طيران دولية في إسرائيل. ووقعت تال اتفاق تعاون مع الاتحاد للطيران سيتيح للإسرائيليين الطيران على متن الاتحاد مع رحلات ربط في الأردن وتركيا أو اليونان.

وقال لئومي إن الضمان المصرفي لبنك أبوظبي الأول، أحد أكبر البنوك في منطقة الشرق الأوسط، سيضمن مدفوعات لتذاكر الطيران التي تشتريها تال أفيشين من الاتحاد.