الاتفاق على تسيير 28 رحلة طيران أسبوعيا بين الإمارات وإسرائيل

قالت وزارة النقل الإسرائيلية اليوم الأحد إن إسرائيل والإمارات العربية المتحدة ستوقعان اتفاقا يوم الثلاثاء للسماح بتسيير 28 رحلة طيران تجاري أسبوعيا بين مطار بن جوريون الإسرائيلي ودبي وأبوظبي.

يأتي الاتفاق، الذي يسمح أيضا بعدد غير محدود من رحلات الطيران العارض إلى مطار أصغر في جنوب إسرائيل وعشر رحلات شحن أسبوعيا، بعد أن وافقت إسرائيل والإمارات على تطبيع العلاقات.

وقالت الوزارة إن اتفاق الطيران سيتم توقيعه في مطار بن جوريون وإن من المتوقع أن تبدأ الرحلات في غضون أسابيع.

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كانت شركة طيران يسرائير الإسرائيلية قالت مطلع سبتمبر الماضي إنها حجزت مكانا على جدول الرحلات الجوية لتسيير رحلات من تل أبيب إلى الإمارات، استعدادا لإمكانية بدء حركة السياحة مع مضي البلدين قدما نحو تطبيع العلاقات.

وقالت متحدثة باسم الشركة إنها طلبت الإذن من سلطات الطيران المدني لتسيير الرحلات وحجزت مكانا على جدول الرحلات للإقلاع والهبوط في مطار بن جوريون في تل أبيب لحين صدور الموافقة.

أما شركة العال، كبرى شركات الطيران الإسرائيلية، فقد أعلنت عن تسيير رحلات شحن للإمارات لكنها لم تتقدم بعد بطلب الإذن لتسيير رحلات تجارية حسبما قال متحدث.

ودخلت العال التاريخ مطلع سبتمبر الماضي بإرسال أول رحلة رسمية لناقلة تجارية إسرائيلية إلى الإمارات، حيث نقلت مسؤولين لإجراء محادثات بوساطة أميركية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق التطبيع.