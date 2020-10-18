"دبي" تطلق حملة جديدة لتنشيط السياحة

تواصل دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة) جهودها التسويقية في مختلف أنحاء العالم، لاسيما مع استئناف دبي استقبال السياح وإعادة فتح المزيد من الوجهات والأسواق الإقليمية والعالمية، حيث أطلقت أخيراً حملة جديدة بعنوان "عيشوا تجربة العمر"، والتي تسلط الضوء على الطرق الفريدة التي تمكّن المسافرين من وضع برامج عطلات خاصة بهم تتضمن التجارب التي يمكنهم خوضها في جميع أنحاء المدينة.

تم إطلاق الحملة بشكل مبدئي عبر نظام طيران الإمارات للترفيه الجوي، وسيتم نشرها بشكل تدريجي هذا الشهر بـ 20 لغة عبر العديد من المنصات في الأسواق الرئيسية التي عادت مرة أخرى لنشاطها خلال جائحة "كوفيد 19"، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وتشجع الحملة السياح على الاستمتاع بكل ما تقدمه المدينة الزاخرة بالمقومات السياحية والعروض المميزة، علاوة على دعوتهم لتخصيص تجارب استثنائية يجدونها "فقط في دبي" تتناسب مع أذواقهم وميولهم، فضلاً عن معايشتهم للبيئة متعددة الثقافات التي يتسم بها النسيج الاجتماعي لهذه المدينة العالمية.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: مع إعادة استقبال دبي للزوار الدوليين، تواصل "دبي للسياحة" جهودها التسويقية باستخدام طرق مبتكرة بهدف الترويج للمدينة، وكذلك المحافظة على مكانتها المتميزة وجهة عالمية فريدة من نوعها ومفضلة للمسافرين، ولتكون على رأس قائمة الوجهات التي يرغب المسافرون بزيارتها عند تفكيرهم بالسفر.

وتشتهر دبي بكونها وجهة متجددة ومتطورة دائماً، وهي قادرة على تقديم المزيد من التجارب الممتعة لزوارها الجدد أو ممن اعتادوا زيارتها. وإننا ندرك أنه ومع العودة التدريجية للحياة الطبيعية، فإن المسافرين يبحثون بشكل مستمر على تجارب سفر فريدة وشخصية.

وأضاف: تؤكد رسالة هذه الحملة استعدادنا وجاهزيتنا لتلبية أذواق السياح المحتملين ومتطلباتهم. فقد ركزنا في الفيلم الترويجي على مفهوم وبعد آخر غير إظهار الأبراج الشاهقة والمعالم الفريدة التي تتميز بها المدينة، لندعوهم إلى زيارة وجهة تحتفي بثقافات أكثر من 200 جنسية حول العالم.