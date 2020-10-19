الاتحاد للطيران تشغيل أول رحلة تجارية من دولة خليجية إلى إسرائيل

ستصبح الاتحاد للطيران أول شركة طيران خليجية تشغل رحلات ركاب تجارية من وإلى إسرائيل، لنقل أبرز شركات السياحة والطيران الإسرائيلية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسوف تغادر الرحلة التاريخية، التي سيتم تشغيلها بالشراكة مع مجموعة مامون، تل أبيب في 19 أكتوبر على طائرة الاتحاد بوينغ دريملاينر 787 في رحلة تستغرق ثلاث ساعات ونصف من إسرائيل إلى الإمارات، فيما تغادر رحلة العودة أبوظبي في 21 أكتوبر.

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وستنقل الرحلة مجموعة من قادة قطاع السفر وصناع القرار ووكلاء السفر والشحن والإعلاميين للتعرف على أبوظبي والإمارات العربية المتحدة بصورة عامّة، وذلك بناءً على دعوة من الاتحاد للطيران وممثلي قطاع السياحة في أبوظبي.

ويمثل ذلك أحدث التطورات في العلاقات المتنامية بين الدولتين بعد توقيع الاتفاق بين دولة الإمارات وإسرائيل في واشنطن يوم 15 سبتمبر، وبعد تشغيل الرحلة التجارية الرمزية لشركة العال، الناقل الوطني لإسرائيل بين تل أبيب وأبوظبي يوم 31 أغسطس الماضي، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

ولكونها أحد العوامل التي تسهل التجارة، فإن الرحلات بين تل أبيب وأبوظبي سوف تنقل بضائع تجارية من وإلى نقاط معينة على امتداد شبكة الاتحاد للطيران إلى جانب المسافرين.