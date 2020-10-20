قفزة بـ 93% بحركة الطيران الخاص بدبي الجنوب في الربع الثالث

سجلت حركة الطائرات في مبنى الطيران الخاص بمشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب خلال الربع الثالث من العام 2020، نمواً هائلاً بنسبة 93% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبعد الانخفاض الذي تم تسجيله في أبريل 2020 نتيجة التأثيرات البالغة التي طالت قطاع الطيران والعديد من الصناعات الأخرى في جميع أنحاء العالم بسبب الجائحة، أخذت الأرقام بالارتفاع في مايو ومنتصف شهر يونيو، قبل أن تتمكن من تجاوز أداء العام الماضي خلال أشهر الصيف في نهاية المطاف، وفقا لبيان صحافي.

وكانت الرحلات الطبية والسفر المتعلق بالأعمال لكبار الشخصيات، إضافة إلى رحلات العطلات، السبب المباشر وراء تسجيل هذه الزيادة في الحركة خلال الأشهر الأخيرة. وتحققت هذه النتيجة بعد قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بتخفيف القيود على السفر، ليتم تسجيل أثر إيجابي، حيث ارتفع الطلب على حركة الطائرات الخاصة بشكل واضح.

وقال طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران: "إن ارتفاع نشاط الطيران الخاص بالرغم من الظروف التي يمر بها العالم يدل على مكانة دبي كوجهة للأعمال والعطلات للكثيرين من المسافرين حول العالم، حيث أسهمت الإجراءات التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز التزام القطاع، الأمر الذي أدى إلى الحد من التأثير على حركة كبار الشخصيات، وتعزيز الحركة إلى إمارة دبي، وانطلاق الرحلات الدولية المغادرة منها".