7 شركات سياحة تعتزم تسيير رحلة طيران شارتر أسبوعية بين إسبانيا والأقصر

تعتزم 7 شركات سياحة مصرية عاملة فى السوق الإسبانية، تسيير رحلات طيران شارتر بواقع رحلة واحدة أسبوعياً، من إسبانيا إلى الأقصر بهدف تنشيط الحركة السياحية الوافدة لمدن السياحة الثقافية، وذلك ابتدءاً من 21 ديسمبر القادم وحتى 19 يوليو المقبل.

وأكد محمد الحسانين، رئيس تكتل شركات السياحة العاملة فى السوق الإسبانية، ورئيس مجموعة جلاكسيا للسياحة، أن شركته بالتعاون مع الشركات المذكورة أعلاه تخطط لتدشين برنامج كامل شامل الطيران والإقامة والزيارات، بحسب صحيفة "المال" المصرية.

وأضاف الحسانين أن البرنامج يتضمن رحلة طيران شارتر يوم الاثنين من كل أسبوع من إسبانيا إلى الأقصر، ثم يتم إطلاق رحلة أخرى من أسوان إلى القاهرة للإقامة فيها وبعد ذلك رحلة العودة إلى إسبانيا.

وأشار إلى أن مدة الإقامة تصل إلى 7 ليال/ 8 أيام، بتكلفة تتراوح بين 500 و900 يورو تقريبا للفرد الواحد، لافتا إلى أنه فى حالة استجابة السوق لذلك العرض فسيتم استكمال تسيير تلك الرحلة الأسبوعية حتى شهر يوليو 2021.

ونوه الحسانين إلى أن هذا التحالف من الشركات المصرية سوف يتحمل مخاطرة تسيير الرحلات ودفع قيمتها بالكامل فى ظل الظرف الراهنة.

ومن الجدير بالذكر أن مصر قد استأنفت حركة السياحة الوافدة إليها اعتبارا من أول يوليو الماضى، وذلك إلى محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح كمرحلة أولى، كما قامت باستئناف حركة السياحة الثقافية اعتبارًا من أول سبتمبر المنقضى.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار، عن ضوابط تشغيل الفنادق العائمة والتى تضمنت شرط حصول الفندق العائم على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والغرفة السياحية المختصة.