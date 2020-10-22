هذا الإجراء قد يسمح بتشغيل الرحلات الكويتية على مدار 24 ساعة

قال رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن علي الدخان أن الجهات المختصة تناقش إمكانية جعل الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة من إجراء الفحوصات والاختبارات الصحية المطلوبة للركاب القادمين على متن رحلاتها في المبنى المخصص لها بحسب الاشتراطات المطلوبة من وزارة الصحة ومنها اختبار PCR، مشيراً إلى أنه في حال تم تطبيق هذا الإجراء فإنه سيتسنى للركاب الوصول إلى الكويت من نقطة السفر الأولى مباشرة دون الحاجة للانتظار فترة حجر في محطة ترانزيت، حيث ستكون فترة الحجر في الكويت مع إعادة الفحص المطلوب قبل نهاية فترة الحجر، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا الاجراء سيسهم حال تطبيقه في تشغيل الرحلات على مدار 24 ساعة، إضافة إلى زيادة العائد الاقتصادي المتوقع على الشركة والقطاعات الحكومية المعنية الأخرى.

وأضاف الدخان أن تلك المقترحات ستسهل من عملية إجراءات سفر وخط سير الركاب وتطبيق الاجراءات الصحية عليهم كافة، مبينا أن تنفيذ تلك الاجراءات سيكون بشكل سلس ومرن مع الالتزام التام بتطبيق الاشتراطات الصحية المتبعة والمعتمدة من قبل السلطات الصحية في الكويت، وفقا لصحيفة "الأنباء".

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وشدد الدخان على أن "الكويتية" تولي اهتماماً كبيراً في اتباع الإرشادات والاجراءات الاحترازية التي أوصت بها السلطات الصحية في البلاد من خلال التزام موظفيها بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي أثناء العمل وتوفير المعقمات الطبية ووضع الإرشادات الصحية للركاب في المطار والطائرات تجبنا للإصابة بفيروس كورونا المستجد إضافة إلى تواصل الشركة بشكل مستمر مع العملاء في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال قنواتها المختلفة (تويتر - انستغرام) كذلك تعقيم الطائرات بشكل دقيق وفوري بعد كل رحلة قادمة وتعقيم الآليات والنقليات والحافلات الخاصة بنقل الركاب والعفش، وأخيرا التزام طواقم الرحلات بوضع الكمامات والقفازات والتباعد الجسدي مع المسافرين.

وذكر الدخان أن الخطوط الجوية الكويتية وقطاع النقل الجوي التجاري بشكل عام، يمر في الوقت الراهن بظروف طارئة تسببت بها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتي تركت بالغ الأثر على هذا القطاع تحديدا من وقف تشغيل الرحلات التجارية واسترجاع تذاكر السفر للعملاء وغيرها من الآثار التي لاحقتها، مبينا أن الشركة بكل قطاعاتها وأسطولها المكون من طائرات حديثة ومتنوعة الطراز على أتم الاستعداد والجاهزية لإعادة افتتاح الوجهات التي كانت تشغل لها سابقا متى ما أتيح لنا ذلك.

واختتم الدخان تصريحه بالتأكيد على سعي الخطوط الجوية الكويتية المتواصل لتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء والسلطات الصحية بالبلاد، مثمنا في الوقت ذاته جهود السلطات الصحية والإدارة العامة للطيران المدني ومؤسسة انشيون العالمية لإدارة المطارات وجميع الجهات العاملة في مطار الكويت الدولي كوزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك الفعالة والمبذولة في خدمة الوطن والمواطنين خلال الفترة الماضية، مشيرا أيضا إلى أن الخطوط الجوية الكويتية تسعى بشكل دؤوب لخدمة عملائها وتقديم كافة سبل الراحة أثناء سفرهم على متن طائراتها.