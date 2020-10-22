مصر تشارك غانا في تأسيس شركة طيران جديدة بإفريقيا

وقعت مصرللطيران الناقل الوطني لمصر مذكرة تفاهم مع غانا، تصبح بمقتضاها شريكا استراتيجيا في تأسيس شركة طيران جديدة تابعة للحكومة الغانية، وفقا للطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران في بيان صادر اليوم الخميس.

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وقام بتوقيع مذكرة التفاهم جوزيف كوفي آدا، وزير الطيران بدولة غانا، والطيار حسن منير مساعد رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ممثلا عن الجانب المصري.

وأكد الطيار عمرو أبو العينين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط على أن الشركة الجديدة تعمل من مركزها الرئيسي بالعاصمة الغانية أكرا، وتمتد شبكة خطوطها في أرجاء إفريقيا مع ربطها بدول الأميركتين الشمالية والجنوبية.

وفي وقت سابق، وقعت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران مع وزارة الطيران المدني بدولة غانا عقدا لإنشاء مركز لتقديم الخدمات الفنية لشركات الطيران العاملة من وإلى مطار كوتوكو الدولي بالعاصمة الغانية أكرا، وذلك في عام 2018.