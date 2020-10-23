"نافورة النخلة" تدخل موسوعة جينيس كأكبر نافورة في العالم

حصدت "نافورة النخلة" في "ذي بوينت" الوجهة الأولى لنمط الحياة و تناول المأكولات في دبي من "نخيل"، الرقم القياسي العالمي لـ""موسوعة جينيس للأرقام القياسية " كـ"أكبر نافورة في العالم" بعد الاحتفال الرائع بإطلاقها و الذي تم عرضه عبر بث مباشر في مختلف أنحاء العالم.

وتحتل "نافورة النخلة" التي تعد احتفالا بإبداعات دبي وطموحاتها مساحة تنتشر على أكثر من 14 ألف قدم مربعة تغمرها مياه البحر وتشع خلال الليل بأنوار 3 آلاف مصباح "ليد" تنبض بالحياة، وتتميز بمضختها العملاقة التي تقذف المياه إلى ارتفاع 105 أمتار.

وقال عمر خوري، المدير التنفيذي لشركة "نخيل مولز" التي تدير "ذي بوينت": "تعرب شركة نخيل عن امتنانها لقيادة دبي التي مكنتنا من الحصول على لقب أكبر نافورة في العالم.. إنها لحظة تاريخية تؤكد التزامنا الثابت بإضفاء المزيد من التجارب الجديدة و الفريدة من نوعها على هذه المدينة بما يخدم جميع أصحاب المصلحة.. وبصفتنا رواد وجهات البيع بالتجزئة وأنماط الحياة العصرية في دبي فإننا نتطلع إلى الإلهام الذي سوف تجلبه هذه النافورة لزوار ذي بوينت وللمقيمين على أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة وتجار التجزئة والسياح والمجتمع العالمي على نطاق أوسع".

من جهته، قال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لـ"مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة": "إن إطلاق نافورة النخلة يشكل علامة بارزة أخرى حيث تواصل دبي الترحيب بزوارها في معالمها الشهيرة عالميا.. إن حصد رقم قياسي آخر يسجل لدبي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية يرسخ مكانة المدينة كوجهة لا بد من زيارتها حيث يمكن للضيوف من مختلف أنحاء العالم تجربة أفضل المشاهد إضافة إلى مساحات البيع بالتجزئة التي لا تضاهى".

وأضاف: "لقد أسهم إطلاق هذا المعلم الجذاب الجديد الذي حطم الرقم القياسي في ارتقاء مكانة ذي بوينت كواحدة من الوجهات الرئيسية لتناول المأكولات في دبي، ونتطلع إلى الترحيب بالعديد من السياح الجدد الذي سوف يتوافدون إلى هذا المكان".