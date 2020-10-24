طيران الإمارات تطلق الـ "سفر دون تلامس" لركابها من دبي

أطلقت طيران الإمارات تجربة سفر مبتكرة في مطار دبي الدولي بتدشين أول مسار بيومتري حيوي يوفر تجربة سفر مبتكرة وآمنة وصحية، من دون تلامس لركابها المسافرين من الإمارة وعبرها.

موضوع يهمك أعلنت المؤسسة الليبية للنفط الجمعة رفع حالة "القوة القاهرة" عن ميناءين نفطيين، هما السدرة ورأس لانوف في شرق البلاد، وذلك... ليبيا.. استئناف تصدير النفط من ميناءي السدرة وراس لانوف المغرب العربي

ويوفر المسار البيومتري المتكامل تنقلاً سلساً للمسافرين عبر أرجاء المطار بدءاً من إنهاء إجراءات السفر وحتى وصول بوابات الصعود إلى الطائرة، ما يحسن انسياب حركة المسافرين في مختلف مناطق المطار مع الحد من عمليات التحقق من المستندات واختصار زمن الانتظار في الطوابير.

ويمكن لركاب الناقلة استخدام أحدث التقنيات البيومترية القائمة على التعرف على الوجه وقزحية العين، وإنهاء إجراءات السفر واستكمال إجراءات الهجرة والدخول إلى صالة طيران الإمارات والصعود إلى الطائرات.

وتتيح مختلف نقاط الاتصال في مسار القياسات البيومترية رحلة سفر صحية من دون تلامس، والحد من التواصل البشري والتركيز على الصحة والسلامة.