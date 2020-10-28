قالت شركة "ويجو"، المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت، إن حجوزات الطيران بغرض سياحة الأعمال من الخارج إلى دبي، ارتفعت بنسبة 75%، خلال أكتوبر الجاري، مقارنة بسبتمبر الماضي.

وذكرت الشركة أن حركة الطيران لغرض العمل بدأت تستعيد عافيتها، مع إعلان دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، استئناف فعاليات الأعمال والمؤتمرات والمعارض، وفقاً لضوابط وشروط محددة والقواعد والإرشادات والضوابط المتعلقة بإقامة الفعاليات، التي تتمثل في الالتزام بمختلف البروتوكولات الصحية، وفقاً لجريدة الإمارات اليوم.

وقال المدير العام للشركة، مأمون حميدان، "شهدنا، من خلال موقعنا، إقبالاً متزايداً على حجوزات الطيران من الخارج إلى الإمارات، بغرض العمل منذ أوائل سبتمبر حتى أكتوبر، حيث بلغت عمليات البحث نحو 35 ألفاً، أما بالنسبة لفترة الإقامة فوصلت إلى أربعة أيام كحد أقصى".

وكشف حميدان أن حجوزات الطيران بغرض سياحة الأعمال من الخارج إلى دبي، ارتفعت بنسبة 75% من سبتمبر إلى أكتوبر، إذ بلغ حجم إنفاق الفرد نحو 377 دولاراً على تذاكر الطيران في المتوسط، خلال شهر أكتوبر على رحلات العمل.

وذكر أن سياحة الأعمال باتت تمثل جزءاً كبيراً من قطاع السياحة، مشيراً إلى أنه، وفقاً لمنظمة السياحة العالمية، فإن السياحة التجارية تستحوذ على 30% من السياحة الدولية.

وأفاد حميدان بأن هذا القطاع تأثر في ظل جائحة "كورونا" بشكل كبير، إذ اعتاد الموظفون إجراء المكالمات الجماعية والاجتماعات الضرورية فقط.