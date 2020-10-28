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"طيران أديل" يُضيف رحلات بين الرياض وجدة وتبوك والقصيم

طيران أديل
طيران أديل
اقتصاد السعودية

"طيران أديل" يُضيف رحلات بين الرياض وجدة وتبوك والقصيم

الزيادة الجديدة متمثلةً في إضافة 8 رحلات على الشبكة

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جدة - واس

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أعلن "طيران أديل"، عن إضافة عدد من الرحلات ما بين الرياض، وجدة، وتبوك، والقصيم، تلبيةً للإقبال المتزايد على الطلب المضطرد على السفر جواً وخدمةً لأهالي وزوار تلك المناطق التي تشهد حركة سفر كثيفة هذه الأيام من وإلى جميع مناطق المملكة.

وجاءت الزيادة الجديدة متمثلةً في إضافة 8 رحلات على الشبكة، منها تخصيص 4 رحلات جديدة يومياً لخط سير جدة الرياض، رحلتا جدة - الرياض الجديدتين وستنطلق ابتداءً من 28 أكتوبر الجاري، الأمر الذي سيرفع إجمالي عدد الرحلات التي تربط العاصمة الرياض مع جدة إلى 22 رحلة قادمة ومغادرة في الاتجاهين يومياً.

كما تم إضافة رحلتين جديدتين أخريين تربط جدة مع القصيم في الاتجاهين وذلك بدءاً من يوم 29 أكتوبر، ليرتفع بذلك عدد الرحلات المخصص لهذا الخط إلى 4 رحلات يومياً في الاتجاهين، فيما سيتم في الأول من نوفمبر المقبل إضافة رحلتين جديدتين ما بين جدة وتبوك، وبذلك سيزيد عدد الرحلات التي تربط جدة مع عروس الشمال إلى 4 رحلات يومياً.

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