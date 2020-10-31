احتلت دبي المرتبة السادسة ضمن أفضل 100 مدينة في العالم من حيث الأداء، في تقرير شركة ريسوناس كونسيلتانسي لأفضل مدن العالم في العام 2021، متفوقةً على مدن سنغافورة، وبرشلونة، ولوس أنجلوس، ومدريد.

ويحدد التصنيف أفضل المدن من خلال قياس الجودة النسبية للمكان، وسُمعته، والهُوية التنافسية للمدن التي يبلغ عدد سكانها مليون شخص أو أكث، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وتمت الإشادة بها لكونها أكثر المدن جاذبية وشمولاً في العالم، بناءً على المنهجية الأصلية التي تحلل الإحصاءات الرئيسة، إضافة إلى التقييمات والنشاط في قنوات التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك، قالت شركة "ويجو"، المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت، مؤخرا إن حجوزات الطيران بغرض سياحة الأعمال من الخارج إلى دبي، ارتفعت بنسبة 75%، خلال أكتوبر الجاري، مقارنة بسبتمبر الماضي.

وذكرت الشركة أن حركة الطيران لغرض العمل بدأت تستعيد عافيتها، مع إعلان دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، استئناف فعاليات الأعمال والمؤتمرات والمعارض، وفقاً لضوابط وشروط محددة والقواعد والإرشادات والضوابط المتعلقة بإقامة الفعاليات، التي تتمثل في الالتزام بمختلف البروتوكولات الصحية، وفقاً لجريدة الإمارات اليوم.

وقال المدير العام للشركة، مأمون حميدان، "شهدنا، من خلال موقعنا، إقبالاً متزايداً على حجوزات الطيران من الخارج إلى الإمارات، بغرض العمل منذ أوائل سبتمبر حتى أكتوبر، حيث بلغت عمليات البحث نحو 35 ألفاً، أما بالنسبة لفترة الإقامة فوصلت إلى أربعة أيام كحد أقصى".

وكشف حميدان أن حجوزات الطيران بغرض سياحة الأعمال من الخارج إلى دبي، ارتفعت بنسبة 75% من سبتمبر إلى أكتوبر، إذ بلغ حجم إنفاق الفرد نحو 377 دولاراً على تذاكر الطيران في المتوسط، خلال شهر أكتوبر على رحلات العمل.