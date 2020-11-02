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لوفتهانزا: سنخرج من أزمة كورونا أقوى بحجم أصغر

لوفتهانزا
طائرات لوفتهانزا
فيروس كورونا

لوفتهانزا: سنخرج من أزمة كورونا أقوى بحجم أصغر

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دبي - العربية.نت

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قال كارستن شبور، الرئيس التنفيذي لشركة «لوفتهانزا» الألمانية للطيران، إن الشركة يمكن أن تخرج أقوى من أسوأ أزمة تشهدها صناعة الطيران منذ الحرب العالمية الثانية إذا أصبحت أصغر حجماً.

وأضاف شبور للصحافيين خلال افتتاح مطار برلين الجديد، إن أكبر مجموعة شركات طيران في أوروبا ستصبح أصغر حجماً وأكثر كفاءة وستستخدم طائرات أحدث في الوقت الذي تدير فيه تداعيات الجائحة التي قلصت الطلب على السفر.

وذكر شبور: "سنريد بالتأكيد الحفاظ على قوتنا النسبية في السوق على الأقل، وربما حتى استغلال الفرص من الأزمة لتحسين مكانتنا العالمية"، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

وتجنبت "لوفتهانزا"، التي تمتلك شركات طيران وطنية سابقة في النمسا وسويسرا وبلجيكا، الإفلاس من خلال خطة إنقاذ من حكومات متعددة بقيمة 9 مليارات يورو (10.5 مليار دولار). ولا يزال أكثر من ثلثي هذه الأموال متاحة لمساعدتها في إدارة الأزمة.

وأقلعت، أمس، أول رحلة رسمية من مطار العاصمة الألمانية الجديد، الواقع في منطقة شونفلد بالعاصمة برلين، وعلى متنها 64 مسافراً ووجهتها هي مطار جاتويك بالعاصمة البريطانية لندن.

وبشكل إجمالي هناك 23 رحلة إقلاع وهبوط مدرجة على جدول المطار اليوم، من بينها مثلاً رحلات من وإلى زيوريخ وكذلك من وإلى إسطنبول.

وقال رئيس المطار إنغلبرت لوتكه دالدروب: "يعد ذلك بالنسبة إلينا يوماً عظيماً... لقد عملنا لفترة طويلة على أن يتسنى لنا استقبال ركاب هنا"، لافتاً إلى أن أزمة "كورونا" تسببت في عدم وصول الأعداد إلى الأرقام المتوقعة.

يشار إلى أنه تم افتتاح المطار الجديد المعروف أيضاً باسم مطار فيلي برانت يوم السبت. وفي الوقت الحاضر تستخدم الطائرات مسارات الإقلاع والهبوط الخاصة بمطار شونفلد القديم بالعاصمة برلين وهو جزء من المطار الجديد. وسوف يتم تشغيل مسار الإقلاع والهبوط المبنيّ حديثاً يوم الأربعاء القادم.

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