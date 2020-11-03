قررت دبي تأجيل الدورة الـ30 لمعرض "جيتكس شوبر" للإلكترونيات الاستهلاكية الذي يقام في مركز دبي الدولي للمعارض، إلى الفترة من 30 مارس إلى 3 إبريل 2021، بسبب الإجراءات الاحترازية لانتشار فيروس "كوفيد -19"، بعدما كان موعد الانطلاق، الثلاثاء، 3 نوفمبر الجاري.

ويعد "جيتكس شوبر" أكبر حدث للإلكترونيات الاستهلاكية في المنطقة، تتنافس خلاله متاجر الإلكترونيات الكبرى في الدولة، فضلاً عن علامات الإلكترونيات الأشهر عالمياً لتقديم تخفيضات حصرية على أحدث المنتجات في السوق، بهدف تحقيق مبيعات قياسية، مقارنة بأيام البيع الاعتيادية، وفقا لجريدة الخليج.

ويضم المعرض أكثر من 30 ألف منتج تقني تستهدف من خلاله المتاجر تحقيق مبيعات قياسية لأكثر من 100 ألف زائر للمعرض.