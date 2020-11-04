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طيارو "كيه.إل.إم" يوافقون على خفض أجورهم بهذا الشرط

KLM
شركة الطيران الهولندية كيه.إل.إم
طيران

طيارو "كيه.إل.إم" يوافقون على خفض أجورهم بهذا الشرط

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العربية.نت

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أعلنت نقابة عمالية ممثلة للطيارين وشركة الطيران الهولندية كيه.إل.إم موافقة الطيارين على خفض أجورهم طوال فترة حاجة الشركة إلى الحصول على مساعدات إنقاذ بمليارات اليورو من الحكومة الهولندية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويمهد قرار الطيارين الطريق أمام الحكومة لصرف الشريحة الثانية من حزمة المساعدات الحكومية البالغة قيمتها 3.4 مليار يورو (4 مليارات دولار) للشركة.

وقالت شركة الطيران التابعة لمجموعة "أير فرانس-كيه.إل.إم" الفرنسية الهولندية للطيران إن هذا الاتفاق "يقرب شركة كيه.إل.إم خطوة واحدة نحو الحصول على القرض الحكومي وضمانات القروض المصرفية بقيمة إجمالية 3.4 مليار يورو"، بحسب "الألمانية".

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وأضافت أن "حزمة القروض حيوية لتأمين مستقبل كيه.إل.إم وشبكتها في هولندا".

وتواجه حوالي 30 ألف وظيفة في شركة كيه.إل.إم خطر الشطب، في حين يقول الرئيس التنفيذي للشركة بيتر إلبريس إن هذه أسوأ أزمة في تاريخ الشركة الذي يمتد 101 سنة.

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