كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الصحة الكويتية لم توصِ بإجراء أي تعديل على مدة الحجر المقررة على المسافرين القادمين إلى البلاد، وأنها لا تزال كما هي 14 يوماً.

وقالت المصادر إن قائمة الدول الممنوع رعاياها من دخول البلاد مستمرة كذلك ولم يطرأ عليها تعديل، سواء بالحذف أو الإضافة إليها.

وقال مسؤولون صحيون إن وزارة الصحة تراقب تطورات الوضع الوبائي للفيروس محليا وعالميا، وتنسق على مدار الساعة مع منظمة الصحة العالمية لمتابعة أي مستجدات بخصوص التعامل مع المصابين بـ"كورونا"، أو حتى المخالطين لهم، مشيرة إلى أن التحديثات واردة في أي وقت، خصوصا فيما يتعلق بمدة العزل للمصابين أو الحجر للمخالطين أو القادمين من خارج البلاد، وفقا لما نقلته "القبس".

وشددت على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين مع الاشتراطات الصحية المتعلقة بـ"كورونا"، لضمان عدم إرهاق المنظومة الصحية والعاملين فيها منذ بداية الجائحة أواخر فبراير الماضي، لافتة إلى أهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي والجسدي مع الآخرين، وتجنب لمس العينين والفم والأنف، فضلا عن تغطية الفم عند السعال، وتنظيف اليدين بصورة دورية.

ومن جانب آخر، أكدت المصادر أن الوزارة حصلت على موافقات الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأن استيراد مواد مخبرية تستخدم كمحاليل للأجهزة التابعة لإدارة الهندسة الطبية، وبكلفة 1.1 مليون دينار، مبينة أنه تمت إحالة الموافقة على ديوان المحاسبة للحصول على الموافقات النهائية بشأنها.

وعلى صعيد مستجدات الوباء في البلاد، تواصل ارتفاع الحالات أمس، وبتسجيل 787 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك ارتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 128080، في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى أمس 789 حالة.